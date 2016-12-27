Dukascopy Bank SA: во вторник на российском рынке будет преобладать плавное снижение котировок ликвидных акций

Во вторник, 27 декабря, активность инвесторов возросла благодаря возобновлению торгов акциями на западных фондовых биржах, которые вчера были закрыты в связи с празднованием католического Рождества. Российские индексы акций в первую половину торговой сессии торгуются разнонаправленно. Так, на индекс ММВБ существенное давление оказывает падение котировок акций Норильского никеля (-3%) на фоне предстоящего закрытия реестра акционеров металлургической компании на выплату промежуточных дивидендов. На текущий момент индекс ММВБ теряет 0,3%, опустившись до отметки 2177,6 пункта. В свою очередь, индекс РТС растет на 0,3% благодаря укреплению курса рубля относительно доллара. А российская валюта растет относительно доллара на 13 копеек до 60,86 руб./долл. вслед за ценами на нефть.

Во второй половине дня в США будет опубликован индекс цен на жилье от CaseShiller, изменение которого может сказаться на курсе американского доллара. На российском рынке акций будет преобладать плавное снижение котировок ликвидных акций на фоне желания инвесторов закрыть прибыльные позиции в преддверии январских каникул.

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