Открытие Брокер: Ожидания роста инфраструктурных расходов оказывают поддержку ценам

В период с середины ноября по 23 декабря рынки цветных металлов двигались разнонаправленно: алюминий, медь, никель и олово отыгрывали вниз предыдущий рост от избрания Дональда Трампа, но цены на цинк и свинец продолжали расти под влиянием наблюдаемого дефицита поставок. Спекулятивные факторы, спровоцировавшие крупных инвесторов открывать длинные позиции, в настоящее время оказывают отрицательное влияние на цены, резко увеличивая волатильность цен.

Дополнительное негативное влияние на рынки оказывало укрепление курса юаня к доллару США, а также ужесточение правил работы на китайских биржах, приведшее к активным продажам металлов на бирже в Шанхае и к переходу из товаров в валюту. С 1 декабря 2016 г. Shanghai Futures Exchange ограничила внутридневные размеры позиций по январским и февральским фьючерсам на цинк и свинец, что охладило ралли в данных металлах.

При этом ожидания усиления темпов роста мировой экономики оказывают поддержку ценам цветных металлов в ожидании роста спроса в следующем году на инфраструктурные проекты в США и Китае. Кроме того, китайское правительство продолжает бороться с незаконным расширением мощностей по производству стали, что также поддерживает цены на цветные металлы.

Запасы меди и олова на бирже LME резко выросли, особенно на азиатских складах биржи, что оказало давление на цены, но запасы остальных металлов продолжали снижаться. В Шанхае запасы меди и алюминия в прошедший период показали значительный прирост, но запасы цинка и свинца продолжали падать.

В прошедший период на рынках цветных металлов продолжался выход цен в растущие тренды в ожидании роста инфраструктурных расходов в мире. Вероятность продолжения растущей динамики высока, хотя на некоторых рынках сезонные факторы будут оказывать негативное влияние на цены. Основными факторами на ближайший период останутся состояние спроса на металлы в Китае и экономическая программа Дональда Трампа в США.

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