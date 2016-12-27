Альпари: Инфляционные ожидания россиян снизились до рекордного минимума

По данным Минэкономразвития РФ, инфляция по итогам 2016 года окажется на уровне 5,6%, что ниже официального прогноза (5,8%). Уровень инфляционных ожиданий россиян достиг рекордно низкого уровня за всю историю наблюдений. Основных причин столь серьезного успеха в борьбе с инфляцией две, и обе они, несомненно, являются заслугой ЦБ РФ.

Первая – это стабильность рубля. Несмотря на относительно высокую волатильность, российский рубль смог выстоять в период низких цен на нефть и, как следствие, высокого дефицита бюджета. Вторая причина – умеренно жесткая монетарная политика российского регулятора. Несмотря на все опасения пессимистов, ЦБ не только победил инфляцию, но и достиг этого без серьезного сжатия экономики.

Снижение ВВП в текущем году составит 0,5%. Стоит напомнить, что в начале 90-х победа над инфляцией была достигнута снижением размера экономики почти в два раза. Оправдывает ли цель средства – вопрос риторический. Мы не сильно удивимся, если в следующем году инфляция составит запланированные 4%. Эффект от девальвации декабря 2014 года сошел на нет. Дефицита товаров из-за ответных санкций не возникло, так как сработало импортозамещение, плюс Россия нашла новых поставщиков.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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