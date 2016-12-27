ИК Финам: Утром ожидается небольшой рост по ММВБ и боковик по рублю

Во вторник утром, незадолго до открытия торговой сессии на Мосбирже, внешний фон для российского рынка выглядит нейтрально. Азия торгуется разнонаправленно, не уходя, впрочем, далеко от нулевых отметок. Так, китайский индекс CSI300 снижается на 0,01%, а японский Nikkei 225 прибавляет 0,06%. Уровень безработицы в Японии за ноябрь составил 3,1%, что чуть выше ожиданий. Индекс потребительских цен в Японии за ноябрь снизился на 0,4%, против ожидавшегося снижения на 0,3%. Американские площадки открылись после праздников. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,01%. При этом, на каникулах остаются рынки Австралии, Канады, Великобритании и Гонконга.

Фьючерсы на нефть основных сортов торгуются разнонаправленно. Brent теряет 0,07% до $55,86, а Light растет на 0,19% до $53,12. Нефть в боковике из-за предновогоднего «истончения» рынка, нейтральной динамики по индексу доллара и неоднозначной статистики. Так, в пятницу в США по данным Baker Hughes число буровых выросло на 13 шт., но в Канаде – сократилось на 10 шт.

Судя по всему, фиксация прибыли после предновогоднего ралли по индексу ММВБ подошла к концу и далее в оставшиеся 4 торговые сессии нас ждет плавный рост на малоликвидном рынке. В рамках вчерашней вечерней сессии фьючерс на ММВБ прибавил чуть менее 0,2%. Скорее всего, схожую динамику в первой половине дня продемонстрирует и базовый актив. Интерес будут представлять бумаги компаний, у которых запланированы корпоративные события. В частности, сегодня ожидается публикация операционных результатов ВТБ за ноябрь 2016 года. Скорее всего, отчетность будет неплохой и поддержит котировки. На валютном рынке нейтральная динамика по нефти и индексу доллара обусловят боковик по паре доллар/рубль.

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