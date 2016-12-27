Альпари: Валютная пара EUR/USD: ожидается отступление в район 1,0417

В понедельник торги по евро закрылись незначительным ростом против американского доллара. По итогам дня курс евро вырос на два пункта, до 1,0451. В Европе и США биржи были закрыты по случаю национальных праздников, поэтому волатильность на валютном рынке была очень низкая. Ценовой диапазон дневной «свечи» составил 26 пунктов.

Во вторник евро торгуется снижением. На момент написания обзора за единую европейскую дают 1,0441 долларов (-0,10%). После рождественских праздников объёмы возрастут, но ненамного. Трейдеры вернутся на рынки после Нового года.

В Азии цена снижалась до 1,0432. Борьба на тонком рынке ведётся около линии баланса. По прогнозу ожидается откат к уровню 1,0450/55 и ослабление евро до 1,0417.

Наибольшая активность трейдеров ожидается на американской сессии. Доходность американских облигаций растёт, поэтому цена может уйти вниз с открытия европейской сессии без восходящей коррекции.

Если спекулянты начнут скупать доллар США на фоне роста доходности американских облигаций, то курс евро снизится до 1,0397. Закрытие часовой «свечи» выше 1,0460 отменит сценарий на снижение к уровню 1,0417.

Согласно техническому анализу внутридневной прогноз: минимум – 1,0417, максимум – 1,0456, закрытие – 1,0427.

В Канаде и Великобритания сегодня выходной день.

В 17:00 мск в США выйдет индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller за октябрь.

В 18:00 мск в США выйдет индекс настроения потребителей от The Conference Board декабрь, а также промышленный индекс от ФРБ Ричмонда за декабрь.

Владислав Антонов, аналитик

Другая аналитика