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mfd.ruАналитикаКомментарии27 декабря 2016 г.Банк "Глобэкс": рынок откроется нейтрально по и...
сегодня
09:53

Банк "Глобэкс": рынок откроется нейтрально по индексу ММВБ

Во вторник утром, перед открытием торговой сессии на Московской бирже, внешний фон для российского рынка складывается нейтральный. Китайские индексы чуть снижаются, хотя чистая прибыль промышленных компаний Китая за ноябрь выросла на 14,5% г/г. Однако японский NIKKEI в начале торгов поднялся на 0,5% и на момент написания комментария нивелировал весь рост. Сегодня фондовые биржи континентальной Европы и США впервые откроются после праздников. Мы считаем, что стоит обратить внимание на тренд торгов, что косвенно может оказать поддержку отечественным индексам.

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