Открытие Брокер: Рубль может начать терять позиции перед новогодними праздниками

По итогам торгов 26 декабря индекс ММВБ вырос на 0,22% до 2177,86 пт., а РТС — на 0,6% до 1124,65 пт. Вторую половину дня российский рынок провёл в одиночестве, торгуясь на низких объёмах. В лидерах дня — бумаги «ТГК-1» (+8,86%), «Мечел» (+6,59%; договорился с «ВТБ» о переносе погашения долга на апрель 2022 года), «НЛМК» (+2,13%), «Северсталь» (+2,02%), «Россети» (+1,82%), «ВСМПО-Ависма» (+1,78%). «Аэрофлот» (+0,33%) сообщил об увеличении объёма перевозки пассажиров в январе-ноябре на 9,8%. Росстат продолжает радовать улучшением экономической ситуации в стране. Доля убыточных организаций в январе-ноябре сократилась в РФ на 1,6% до 28,4%. В числе аутсайдеров дня были: «ЭНЕЛ Россия» (-2,47%), «Дикси» (-2,24%), Polymetal (-1,07%), привилегированные «Сургутнефтегаз» (-1,44%). На валютном рынке рубль попытался обновить максимумы года на фоне финальных налоговых платежей. Однако к вечеру спрос на отечественную валюту снизился, и укрепление уже не было столь сильным. В целом, для рубля более не осталось существенных поводов для укрепления в текущем году, и вполне вероятно его ослабление до 61,5-62 в связи с повышенным спросом на валюту перед новогодними праздниками.

Торги в США не проводились, и по этой причине можно начинать новый день со взгляда на азиатскую ситуацию. В Китае рынок взбодрился очередными сообщениями от Минтранса по поводу расширения системы скоростных автомобильных дорог. Как минимум, в следующем году планируется построить 5 тыс. км. новых дорог. В целом, на программу инфраструктурного транспортного строительства будет потрачено 1,8 трлн юаней. Однако краткосрочного оптимизма может не хватить китайскому рынку, чтобы закрыть потери индекса Shanghai Composite с начала года. Год может закончиться падением на 12%. Между тем, прибыли китайских промышленных предприятий увеличились в январе-ноябре на 9,4% по сравнению с 8,6% в январе-октябре. В самом ноябре рост прибыли составил впечатляющие 14,5%, что стало во многом возможно благодаря росту цены на нефть, металлы и уголь. Впрочем, в августе рост был ещё более существенным, составив 19,5%. Йена незначительно ослабла до 117,4 за доллар, чем помогла японскому рынку удержаться от снижения. Впрочем, японские индексы также держали бумаги нефтяников. В отличие от шанхайского индекса, Nikkei 225 может закрыть год ростом более чем на 2%, что во многом стало возможно за счёт ослабления йены. С 9 ноября японская валюта совершила впечатляющий поход на ослабление от 101,3 до текущих 117,4 за доллар. Между тем, безработица в Японии составила 3,1% в ноябре при ожиданиях 3,0%. Базовый индекс инфляции снизился в ноябре на 0,4% при ожиданиях 0,3%. И это на фоне мощнейшего ослабления йены и роста цен на энергоносители. Вполне вероятно, что Банку Японии всё же придётся поразмыслить о новых способах борьбы с дефляцией. К 8:40 (мск) Shanghai Composite составил 3119,81 (-0,09%), Nikkei 225 — 19391,78 (-0,03%).

Рынок нефти продолжает надеяться на то, что производители начнут сокращать добычу. Однако накануне замминистра энергетики РФ. К. Молодцов заявил о том, что в РФ планируют увеличить экспорт. Самое удивительное, что такие планы есть и на I квартал, что совсем противоречит обещаниям сократить добычу. В Ливии производство также увеличилось до 622 тыс. бар. в сутки. Китай отчитался о снижении запасов нефти в ноябре на 1,55% и значительном снижении запасов дистиллятов на фоне перехода перерабатывающих предприятий на более высокие стандарты. Конечно, рынок нефти пока живёт надеждами, но надежды эти могут резко смениться тревогами, так как дисциплина выполнения соглашения об ограничении добычи вызывает массу сомнений. Кроме того, американские нефтяники близки к тому, чтобы ликвидировать падение числа активных буровых в текущем году. Им остаётся ввести в строй ещё 13 скважин, чтобы вернуться к показателю на начало года. К 9:00 (мск) мартовский контракт Brent составил $55,82 (-0,14%), WTI — $53,09 (+0,13%), золото торговалось на уровне $1138,4 (+0,42%), медь — $5450,95 (-0,26%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 103,1. К 9:00 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,044 (-0,09%), GBP/USD — $1,228 (-0,06%), USD/JPY — 117,33 (+0,21%).

Праздники продолжаются в Австралии, Новой Зеландии, Гонконге, Великобритании, Канаде. Вечером в США выйдут индексы цен на жилье S&P/Case-Shiller — в 17:00 (мск), затем в 18:00 (мск) — индекс потребительской уверенности Conference Board, а затем индексы деловой активности в Ричмонде и Далласе. Торги на российском рынке начнутся вблизи значений на закрытии предыдущего дня. Рубль может начать терять свои позиции перед новогодними праздниками, поскольку каких-либо существенных поддержек на ближайшее время нет. Фьючерс на S&P 500 торговался в незначительном плюсе.

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