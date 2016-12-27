АКИБ "Образование": Комментарий и прогноз по текущей ситуации на рынке

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное, или близкое к нейтральному.

Мы ожидаем открытия рынка с незначительным отклонением по индексу ММВБ, в диапазоне 2175-2180 п. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2170, 2160 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2190, 2200 п.

Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние бокового движения в ожидании открытия западных фондовых площадок. Нейтральный внешний фон пока не способствует заметному отклонению российского рынка в первой половине дня.

Выхода значимой иностранной статистики сегодня не ожидается. Во второй половине дня наиболее значимым ориентиром для участников локальных торгов станет характер изменения стоимости фьючерсов на нефть.

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ (+0.22%) и РТС (+0.60%) завершили торги с умеренным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Их вчерашний прирост сформировался на протяжении первого часа торгов. Позднее локальный фондовый рынок практически замер на месте в условиях отсутствия значимых внешних и внутренних драйверов. Основной причиной заметного спада торговой активности послужило празднование рождества в ряде западных стран. Участники локальных торгов оказались лишены привычных ориентиров со стороны внешних фондовых и сырьевых площадок.

Добавим, что с технической точки зрения мы наблюдали достаточно вялую попытку коррекционного отскока индексов ММВБ и РТС, которые понесли умеренные потери на прошлой неделе. Однако сдержанные покупки в условиях отсутствия нерезидентов не являются показательной тенденцией. В целом же индексы ММВБ и РТС сохраняют высокие шансы на завершение календарного года недалеко от текущих уровней.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH7) пришли в состояние контанго величиной в 1 п., или 0.1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного повышения индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги закрылись разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Самым заметным движением стало довольное резкое повышение бумаг Мечел-ао (MTLR RM, +6.60%), Мечел-ап (MTLRP RM, +3.68%). Они пользовались спросом на фоне сообщения эмитента о подписании соглашений по поводу продления срока погашения по действующим кредитным линиям с Группой ВТБ. Это событие являлось условием вступления в силу аналогичных соглашений с "Газпромбанком" и "Сбербанком". Таким образом, шансы на то, что ПАО "Мечел" сохранит свое существование в нынешнем виде с имеющимися активами, существенно улучшились. Кроме того, инвесторы и спекулянты ожидают заметного улучшения финансовых показателей горнодобывающей и металлургической компании по итогам 4 квартала в связи со среднесрочным увеличением цен на коксующийся уголь. К слову, акции угольной компании Распадская (RASP RM, +0.53%) пользовались умеренным спросом по той же причине.

Акции Алроса (ALRS RM, +1.47%) отыграли сообщение о том, что наблюдательный совет алмазодобывающей компании поручил топ-менеджменту внести некоторые изменения в сводный бюджет на 2017 г. В частности, было предложено предусмотреть увеличение годовых объемов продаж на $108 млн. В то же время предполагается сокращение ряда расходных статей, включая капитальные вложения и затраты на оплату труда.

Бумаги Россети-ао (RSTI RM, +1.82%), Россети-ап (RSTIP RM, +1.88%) выглядели заметно сильнее рынка по техническим причинам. В них наметился коррекционный отскок от недавних среднесрочных минимумов. В течение нескольких предыдущих дней эти акции находились под давлением в связи с известием о предстоящей дополнительной эмиссии. Размещение состоится по 1.0424 руб., что примерно на 7.8% дешевле цены их вчерашнего закрытия на Московской бирже. Кроме того, неблагоприятным фактором для этих бумаг остается новость о предстоящем выкупе компанией "Россети" дополнительных выпусков акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» на сумму 2.99 млрд руб., АО «Чеченэнерго» - на 1.31 млрд руб., ПАО «Кубаньэнерго» - на 5.30 млрд руб., АО «Янтарьэнерго» - на 10.82 млрд руб.

Заметно слабее рынка торговались бумаги Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -0.85%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, -1.44%), ВТБ (VTBR RM, -1.03%), Магнит (MGNТ RM, -0.78%), Дикси (DIXY RM, -2.24%).

Среди низколиквидных акций стоит отметить ускорение среднесрочного падения бумаг НКНХ-ап (NCNCP RM, -8.67%). В то же время обыкновенные акции "Нижнекамскнефтехима" (NCNC RM, -1.21%) продемонстрировали относительную устойчивость. По-видимому, потеря интереса к привилегированным акциям связана с ожиданиями оферты на выкуп обыкновенных бумаг НКНХ по цене 79.5 руб. Выкуп этих бумаг может состояться в связи с требованиями действующего законодательства. Вчера стало известно о том, что компания "Татнефть" закрыла сделку по продаже 24.99% голосующих акций НКНХ группе компании ТАИФ, доля которой увеличилась до 77.34%.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Контракты на нефть сорта Brent незначительно понизились в цене в пределах 0.1%. Японский фондовый индекс Nikkei225 подрос на 0.1%.

Другая аналитика