ИФК «Солид»: Эксдивидендный разрыв в акциях Норникеля негативно отразится на индексе ММВБ

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent удерживаются выше уровня в $55 за баррель в ожидании публикации данных по запасам нефти в США, которые на этой недели выйдут с задержкой на один день из-за нерабочего дня в Америке в понедельник. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о незначительном изменении европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе предыдущего закрытия индекса ММВБ (2177.9 пункта), предполагая, что в случае улучшения внешнего фона и при низкой предновогодней активности фондовых «медведей», этот индикатор способен продолжить обозначившийся подъем к психологической отметке 2200 пунктов.

Основные фондовые площадки Европы и США в понедельник были закрыты в связи c празднованием католического Рождества. Сегодня в Великобритании опять выходной, отмечается национальный праздник - «День подарков» (Boxing day), по случаю которого торги на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange) и Лондонской биржи металлов (London Metals Exchange) проводиться не будут. Торги на биржах континентальной Европы и фондовом рынке США сегодня возобновятся, однако после праздничная активность инвесторов будет невысокой.

Рынок акций РФ в понедельник прибавил при минимальных за последние девять месяцев оборотах торгов, которые оказались в три раза ниже среднемесячных. Индекс ММВБ вырос на 0.22% в основном благодаря росту котировок акций Лукойла (+0.7%), Сбербанка (+0.5%) и Роснефти (+1.5%). Сдержало повышение этого фондового индикатора снижение в цене акций ритейлера Магнит (-0.8%), банка ВТБ (-1%), а также обыкновенных (-1.4%) и привилегированных (-0.9%) акций Сургутнефтегаза.

Долларовый индекс РТС (+0.6%) вырос в понедельник более значительно вследствие отмечавшегося укрепления позиций рубля, происходящего на фоне продаж валютной выручки и значительных налоговых выплат в конце уходящего года, в период которых спрос на рубли растет. Прошедшая уплата НДС, акцизов и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в понедельник в совокупности «оттянула» с рынка около 700 млрд. руб. Завтра наступает последний срок выплаты налога на прибыль, который «уведёт» с рынка ещё примерно 200 млрд. рублей. Кроме того, сегодня российские банки должны вернуть Казначейству порядка 180 млрд. руб. ранее привлеченных у него средств.

Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения западных фондовых индикаторов, цен на нефть, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа важных событий, способных оказать воздействие в целом как на рынок, так и на котировки отдельных бумаг, стоит выделить ожидающийся сегодня эксдивидендный разрыв в акциях Норникеля, который окажет умеренное негативное влияние на индекс ММВБ. Кроме того, банк ВТБ опубликует результаты за ноябрь 2016 года, а Совет директоров Газпрома обсудит план работы на первое полугодие 2017 года.

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