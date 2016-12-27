ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": «Бычьи рынки» кончаются не из-за возраста, а из-за страха

Вчера отечественный фондовый рынок показал позитивную динамику. Связано это не с какой- то особой силой рынка, а с тем, что индекс развивающихся рынков EEM от MSCI достиг ноябрьского минимума. Это чисто технический момент – отскок наверх от шестимесячного минимума. Кроме того, Западные площадки были закрыты на выходной что сняло излишнюю нервозность. Нервозность связана с вероятной коррекцией на рынке США. Средний прогноз роста индекса S&P-500 в 2017 году от инвестбанков составляет 4,1%. Это слишком незначительная величина, чтобы не опасаться коррекции.

Говорят, «бычьи рынки» кончаются не из-за возраста, а из-за страха. Главный инвестиционный стратег в CFRA Research Сэм Стовал считает, что инвесторы больше всего опасаются рецессий. По мнению Стовала, о наступлении рецессии можно будет говорить, если будут наблюдаться три вещи: снижение числа начатых строительств домов на 30% годовых, падение потребительской уверенности на 20% и 6-месячное ухудшение ведущих экономических показателей. «Все три фактора сейчас находятся на позитивной территории, так что я не жду наступления рецессии в обозримом будущем», – говорит Стовал.

Цены на нефть находятся на высоких уровнях. У инвесторов осталось меньше оснований сомневаться в том, что страны ОПЕК и другие экспортеры нефти сократят добычу на необходимое количество баррелей, чтобы вернуть рынок в равновесие. Управляющие сократили количество ставок на падение WTI до самого низкого уровня с августа 2014 года. За неделю по 20 декабря хедж-фонды сократили количество коротких позиций по WTI на 10%, сообщает Комиссия по торговле товарными фьючерсами США. 22 декабря министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал, что цены на нефть должны вырасти в следующем году по мере сокращения добычи странами ОПЕК в рамках соглашения. Похожее мнение выразил министр энергетики ОАЭ.

Вчера были финансовые новости из Поднебесной. Нефинансовые исходящие прямые инвестиции из Китая, скорее всего, составят 1,12 трлн юаней в 2016 году, а иностранные прямые инвестиции в Китай составят в сумме 785 млрд юаней, сообщил министр коммерции КНР Гао Хучэн.

Также министерство сообщило в своём микроблоге, что в 2017 году Китай сильно сократит ограничения на доступ иностранных инвесторов. Будет открыт доступ в те сектора, к которым есть сильный инвестиционный интерес со стороны зарубежных компаний и в которых риски находятся под контролем.Гао сказал в интервью местному государственному СМИ, что в 2017 году трудности на пути поддержания стабильности притока иностранного капитала в Китай увеличатся, а источники волатильности для исходящих инвестиций из Китая поднимутся вместе с рисками. Китай будет продолжать увеличивать конкурентоспособность своих экспортных товаров и укреплять недавние позитивные тенденции, добавил Гао.

Предновогоднее ралли уже состоялось, а сейчас мы «доигрываем год» без особых идей. Желательно чтобы в январе следующего года индекс ММВБ лег на поддержку 2130, где находится долгосрочный восходящий тренд и появилась возможность для покупки, а пока акции остаются перегретыми.

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