ГК Forex Club: Три причины продавать рубль

Товарно-сырьевой рынок

По просьбам одного из наших клиентов, напишу сегодня про довольно перспективную акцию известного производителя видеокарт Nvidia (NVDA). Акция за год прибавила 230%! Однако, что самое интересное, потенциал дальнейшего роста все еще сохраняется, благодаря ставки на рынок электронных игр виртуальной реальности.

Предполагается, что этот рынок сгенерировал в 2016 году около 5 млрд долл. выручки, что демонстрирует резкий скачок от показателей 2015 года ($660 млн). В 2017 году ожидается достижение планки в 9 млрд долл., а в 2018 - 12,3 млрд. И NVDA уже запустила новые продукты, которые помогут ей поймать тренд. Quadro M5500 GPU позволит ее партнерам, производящим ПК, запустить рабочие станции виртуальной реальности, чтобы дать пользователям максимум ощущений.

Напомним, что NVDA отвечает за 70% рынка GPU и получает от него 62% выручки. Кроме того, она ориентируется и на индустрию беспилотных автомобилей, откуда пока генерируется еще 6%. Все это создает условия для долгосрочного роста акций в течение вссего 2017 года. Ближайшей целью на пути вверх может стать отметка $118,00. Однако в более продолжительной перспективе вполне можно увидеть достижение отметки в $200.

Валютный рынок

Пара EUR/USD не смогла уйти ниже 1,0350 и четыре дня подряд демонстрировала рост, вплотную приблизившись к 1,05. И не исключено, что в последнюю неделю 2016 года движение вверх продолжится. Во-первых, свою роль может сыграть тонкий рынок и фиксация прибыли в преддверии новогодних праздников. Евро за последние два месяца потерял почти 1000 пунктов, поэтому переизбыток коротких позиций по паре очевиден. Закрытие позиций на продажу может поддержать рост единой валюты.

Во-вторых, отчасти разворот евро может поддерживать и страхи по поводу инфляции. Недавно представитель ЕЦБ Вайдман заявил, что не стоит затягивать с повышением ставки, так как резкая девальвация валюты может спровоцировать скачок цен.

В-третьих, ЕЦБ объявил, что приостановит покупки облигаций с 22 декабря по 1 января в связи с низкой ликвидностью. Это может вызвать рост доходности по облигациям еврозоны и поддержать евро. Ближайшей целью на пути вверх может стать отметка 1,0520, однако здесь будьте осторожны – на рынок могут вернуться медведи, чтобы продать пару по привлекательной цене.

USD/RUB пережила пик налоговых выплат, что означает, что один из сильнейших факторов поддержки ушел со сцены. И это причина номер один для роста пары. Кроме того, у нас остается другой не менее важный драйвер – цены на нефть.

Во вторник и в среду в центре внимания вновь будут данные по коммерческим запасам нефти США в подземных хранилищах. Если показатели вновь подтвердят прирост объемов, как и на прошлой неделе, это может надавить на российскую валюту. И это причина номер два для роста пары.

Третьей причиной, может стать фиксация прибыли в преддверии продолжительных новогодних праздников. Как показывают данные по фьючерсным позициям, число коротких позиций значительно превышает число длинных по паре USD/RUB. Это говорит о дисбалансе, который будет выправляться к концу года.

Таким образом, мы не исключаем, что пара во вторник сможет вырасти к отметке 61,70, что откроет путь к 62,40.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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