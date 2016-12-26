ГК "Forex club": Чем ближе праздники, тем тише рынок

В понедельник российские индексы предпринимают попытки восстановиться. ММВБ растет на 0,36%. РТС добавляет 0,96%. В лидерах роста ВСМПО-АВИСМА (2,3%), Северсталь (2,3%) и КАМАЗ (1,97%).

В аутсайдерах оказались Акрон (-3,2%), ДИКСИ (-2,35%) и группа Черкизово (-1,27%).

Российские индексы восстанавливаются на фоне отсутствия катализаторов. Большая часть западных рынков сегодня закрыта в связи с празднованием католическими миром Рождества. Не торгуется сегодня и Brent. Зато во вторник черное золото может начать день не слишком оптимистично, так как, согласно пятничным данным, число работающих буровых установок в США продолжило рост. И на этом фоне вполне возможно снижение котировок. Кроме того, не стоит забывать, что на текущей неделе активность будет невысокой, поэтому в большинстве своем инвесторы предпочтут воздержаться от активных действий.

Рубль сегодня торгуется без значительных изменений. Котировки пары USD/RUBудерживаются в районе уровня 60,90. Но, скорее всего, пройти этот барьер до конца года ей так и не удастся. Во-первых, завершается налоговый период. Во-вторых, трейдеры будут фиксировать прибыль. В-третьих, есть шансы на то, что нефть начнет умеренное снижение. Ну а если не эти факторы, то при дальнейшем росте рубля не исключены вербальные интервенции Банка России, направленные на его ослабление. Поэтому на предстоящей неделе российская валюта может оставаться под давлением, нацеливаясь на движение в район уровня 61,60 и, далее, к 62,60.

ММВБ, скорее всего, пока останется в пределах диапазона, ограниченного уровнями 2150 – 2200. Если только не произойдет каких-либо неожиданных событий, способных вызвать, например, резкий обвал нефти.

Ирина Рогова, аналитик

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