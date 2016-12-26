АКИБ "Образование": Комментарий и прогноз по текущей ситуации на рынке

К середине торгового дня основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС неравномерно повысились по отношению к уровням предыдущего закрытия. Их текущий прирост сформировался на протяжении первого часа торгов. Позднее локальный фондовый рынок практически замер на месте в условиях отсутствия значимых внешних и внутренних драйверов. Основной причиной наметившегося спада торговой активности является празднование рождества в ряде западных стран. Поэтому участники локальных торгов оказались лишены привычных ориентиров со стороны внешних фондовых и сырьевых площадок.

Добавим, что с технической точки зрения мы наблюдаем достаточно вялую попытку восстановления индексов ММВБ и РТС, которые понесли умеренные потери на прошлой неделе. Однако утренние покупки в условиях отсутствия нерезидентов не являются показательными. В целом же индексы ММВБ и РТС с большой долей вероятности завершат календарный год недалеко от текущих уровней.

К 15.00 мск индекс ММВБ повысился на 0.40%. Индекс РТС прибавил 1.02%.

Мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH7) торгуются в состоянии незначительной бэквордации величиной в 1 п., или 0.1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне заметного внутридневного прироста индекса ММВБ наиболее ликвидные акции торгуются преимущественно с повышением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Наиболее заметным движением среди относительно ликвидных акций стало довольное резкое повышение бумаг Мечел-ао (MTLR RM, +7.05%), Мечел-ап (MTLRP RM, +4.65%). Они пользуются спросом на фоне сообщения эмитента о подписании соглашений по поводу продления срока погашения по действующим кредитным линиям с Группой ВТБ. Это событие являлось условием вступления в силу аналогичных соглашений с "Газпромбанком" и "Сбербанком". Таким образом, шансы на то, что ПАО "Мечел" сохранит свое существование в нынешнем виде с имеющимися активами существенно улучшаются. Кроме того, инвесторы и спекулянты ожидают заметного улучшения финансовых показателей горнодобывающей и металлургической компании по итогам 4 квартала в связи со среднесрочным увеличением цен на коксующийся уголь. К слову, акции угольной компании Распадская (RASP RM, +1.34%) пользуются спросом по той же причине.

Акции Алроса (ALRS RM, +1.40%) отыгрывают сообщение о том, что наблюдательный совет алмазодобывающей компании поручил топ-менеджменту внести некоторые изменения в сводный бюджет на 2017 г. В частности, было предложено предусмотреть увеличение годовых объемов продаж на $108 млн. В то же время предполагается сокращение ряда расходных статей, включая капитальные вложения и затраты на оплату труда.

Заметно сильнее рынка также торгуются бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +1.06%), Роснефть (ROSN RM, +1.71%), Россети-ао (RSTI RM, +1.45%), МосБиржа (MOEX RM, +1.59%), НЛМК (NLMK RM, +1.85%).

Среди низколиквидных акций стоит отметить ускорение среднесрочного падения бумаг НКНХ-ап (NCNCP RM, -9.88%). В то же время обыкновенные акции "Нижнекамскнефтехима" (NCNC RM, +0.27%) демонстрируют сравнительную устойчивость. По-видимому, потеря интереса к привилегированным акциям связана с ожиданиями оферты на выкуп обыкновенных бумаг НКНХ по цене 79.5 руб. Выкуп этих бумаг может состояться в связи с требованиями действующего законодательства после недавней крупной сделки.

В настоящее время индекс ММВБ продолжает боковое движение несколько ниже своего внутридневного максимума, около отметки 2180 п. В связи с тем, что западные фондовые рынки сегодня закрыты, участники локальных торгов не будут иметь новых значимых внешних сигналов до конца торгового дня. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса ММВБ недалеко от текущего уровня, с умеренным повышением около 0.5%.

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