Открытие Брокер: На мировом рынке нефти возможно возникновение дефицита

В прошедший период цены на нефть слегка понизились, цены на сорт WTI немного под росли в связи с ростом потребления из-за снижения запасов нефтепродуктов. Курс доллара США активно укрепляется, но это не оказывает негативного влияния на цены нефти, что свидетельствует о высоком спросе и напряженных поставках. В результате цены на сорт WTI вырастали до уровня $53,79, цены на сорт Brent достигли уровня $55,91. Спред между сортами нефти по состоянию на 22 декабря 2016 г. составил $2,1, отношение спреда к цене сорта WTI сузилось до 4%. По мнению главы Организации арабских стран-нефтеэкспортеров (ОАПЕК), восстановление баланса на рынке нефти произойдет в 1-2 кв. 2017 года. По оценке банка Bank of America Merrill Lynch, дефицит на мировом рынке нефти к концу 2017 г. может достичь 560 тыс. бар. в сутки, что может привести рынок нефти в состояние бэквардейшн уже со 2 кв. 2017 года.

По оценке Минэнерго РФ, стоимость нефти на уровне 50-60$/бар. является достаточной для достижения баланса рынка, не создавая рисков чрезмерного перепроизводства. Ожидается, что в 3-4 кв. 2017 года с рынка уйдет до 1,5 млн бар. в сутки накопленных излишков. При росте цен до более высокого уровня риск перепроизводства возникает вновь. Эффективность сланцевой добычи улучшается ежегодно на 15-20%, что может привести к росту производства сланцевой нефти в 2017 г. на 300-400 тыс. бар. в сутки. Министр нефти РФ позитивно оценивает перспективы соблюдения достигнутых договоренностей по ограничению добычи. По предложению Минэнерго РФ в 20-х числах января 2017 г. может быть проведена встреча комитета из пяти стран, отслеживающих соблюдение пакта. В комитет входят Россия, Оман, Алжир, Венесуэла и Кувейт, который будет председательствовать в ОПЕК в 2017 году. Кроме того, Минэнерго РФ в течение первого полугодия 2017 года планирует встречи с представителями российских компаний с периодичностью один раз в две недели для обсуждения деталей выполнения обязательств.

По данным JODI, экспорт нефти в октябре 2016 г. из Саудовской Аравии составил 7,636 млн бар. в сутки против 7,812 млн бар. в сутки в сентябре 2016 года. Добыча нефти в октябре 2016 г. составила 10,625 млн бар. в сутки. Добыча нефти в Омане в ноябре 2016 г. составила 1,015 млн бар. в сутки, что на 0,1% выше, чем в октябре 2016 г. Экспорт нефти из Анголы в феврале 2017 г. по оценкам вырастет до 1,65 млн бар. в сутки. Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) вновь сообщила о намерении увеличить добычу до 1,2 млн бар. в сутки. Общие запасы нефти и нефтепродуктов в США на 16 декабря 2016 г. упали на 11,9% и составили 2023,8 млн бар. в сутки. Запасы сырой нефти за прошедшую неделю подросли на 2,3% к аналогичной дате прошлого года, запасы бензина снизились на 1,3%, запасы дистиллятов снизились на 2,4%. По состоянию на 16 декабря 2016 г. запасы нефти в Cushing составляли 66,3 млн бар. против 66,5 млн бар. на позапрошлой неделе и 62,1 млн бар. год назад. Запасы в стратегическом резерве не изменились и составляют 695,1 млн бар. По данным компании Poten&Partners, в январе 2017 г. Минэнерго США планирует начать продажу нефти из стратегического резерва, намереваясь продать в общей сложности 190 млн бар. нефти в период 2017-2025 гг.

По данным компании Baker Hughes, по состоянию на 16 декабря 2016 г. количество нефтяных скважин на месторождениях США выросло на 12 единиц к предыдущей неделе и составило 510 единиц против 541 единиц на эту же дату 2015 года. В 2017 г. в Азии ожидается рекордный за три года чистый прирост нефтеперерабатывающих мощностей, что спровоцирует дальнейшее увеличение спроса на сырье со стороны местных НПЗ. По мнению трейдеров, азиатские нефтеперерабатывающие заводы не столкнутся с дефицитом поставок благодаря тому, что основные сокращения из стран ОПЕК в рамках обязательств группы по снижению производства придутся на Европу и США. По данным GAC, импорт нефти в Китай в ноябре 2016 г. вырос на 18,3% в годовом выражении и составил 32,35 млн тонн. Основные поставки производились из Саудовской Аравии (4,709 млн тонн при средней цене 353,25$/тонна) и РФ (4,603 млн тонн при средней цене 366,35$/тонна). Импорт нефти в Китай за 11 мес. 2016 г. составил 344,6 млн тонн, что на 14% выше, чем в аналогичный период 2015 года.

Экспорт нефтепродуктов из Китая в ноябре 2016 г. продолжал расти: экспорт бензина вырос на 64,6% в годовом выражении до 938,2 тыс. тонн, экспорт дизтоплива – на 61,8% до 1,473 млн тонн. Запасы нефти в Китае на конец октября 2016 г. снизились на 1,9% к концу сентября, запасы бензина и дизеля также упали на 1,9%.

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