Открытие Брокер: Рубль укреплялся на фоне финальных налоговых выплат текущего года

К 14:57 (мск) индекс ММВБ укрепился на 0,35% до 2180,89, а RTS на 0,98% до 1129,29. К середине дня российский рынок незначительно подрастал при очень низкой активности. К 14:00 (мск) объём на основной секции ММВБ едва перевалил за 6 млрд. Из историй дня можно выделить рост бумаг «Мечела» (+5,36%) на фоне соглашения с ВТБ о переносе погашения долга на апрель 2022 года. «Газпром Нефть» (-0,34%) планирует увеличить инвестиционную программу в 2017 году на 12% до 404 млрд рублей. По итогам 2016 года компания ожидает увеличения добычи на 7,7%. К середине дня среди лидеров находились бумаги: «Россети» (+2,07%), «Соллерс» (+2,01%), «Русал» РДР (+1,75%), «ВСМПО-Ависма» (+1,56%), НЛМК (+1,54%). На противоположном полюсе находились: «Дикси» (-1,78%), привилегированные бумаги «Башнефти» (-1,63%), «ЭНЕЛ Россия» (-1,28%), «Мегафон» (-1,26%), «Акрон» (-1,11%). Доля «Газпрома» (+0,2%) на рынке газа Европы увеличилась в текущем году до 33,5% с 31% в 2015 году. Завтра активность немного возрастёт, но вряд ли до конца нового года рынок ждёт что-то существенное, кроме продолжения вялой фиксации прибыли.

Рубль укреплялся на фоне финальных налоговых выплат текущего года. Однодневная ставка MosPrime подросла до 10,34%, недельная до 10,41%, а месячная до 10,48%. После завершения налогового периода у рубля будет мало поводов для укрепления, кроме возможного дефицита ликвидности перед новогодними праздниками. Впрочем, ЦБ, как это обычно бывает, обеспечивает банки необходимыми ресурсами на новогодние праздники. Поэтому более вероятен сценарий лёгкого ослабления рубля до 61,5-62 за доллар. К 14:56 (мск) пара USD/RUB снизилась на 0,31% до 60,852, EUR/RUB на 0,3% до 63,61.

Российское министерство энергетики продолжает посылать противоречивые сигналы. По заявлению заместителя министра Кирилла Молодцова, в текущем году экспорт нефти увеличится на 5% до 253,5 млн тонн. В 2017 году ожидается незначительный прирост показателя. Ранее министерство всё же говорило о том, что в первом полугодии будет сокращение добычи. Китай сообщает весьма интересные данные по запасам. В ноябре запасы нефти в КНР сократились до минимума за четыре месяца или на 1,55% – до 29,89 млн тонн. Запасы дистиллятов упали на 3,9% – до минимального уровня за время ведения статистики или 5,95 млн тонн. Производство нефти в Китае упало на 9% в ноябре по сравнению с ноябрём 2015 года. Впрочем, некоторые проблемы с производством дизельного топлива связывают с переходом ряда предприятий на более высокие экологические стандарты. Во второй половине дня активность на российском рынке будет оставаться низкой, так как торги в Европе и США не проводятся, как нет их и на сырьевых площадках. На валютном рынке также затишье.

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