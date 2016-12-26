ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Тенденции. На расслабленном низко ликвидном рынке можно ждать выраженных движений

Наблюдавшееся затишье на рынках в последнюю предрождественскую неделю настраивает на расширение масштаба восприятия. Да и по мере приближения к вершине года внимание с назлобы дня перемещается на чуть более отдаленные перспективы, а взгляды на ближайшую перспективу невольно сбиваются на предстоящий год. Тем более что по случаю праздничных дней на рынках снижается ликвидность и игрокам хочется заглянуть за горизонт уже уходящего года.

Предстоящий год хоть и будет формально простым, но обещает для рынков много нетривиальных загадок. Он будет наполнен событиями первостепенной важности, которые будут способны изменить вектора происходящих движений. В первую очередь можно ждать продолжение ярко проявившегося в британском "Брексите" процесса обособленности, регионализации как антитезиса глобализации. Великобритании, даже несмотря на явное затягивание процесса, придется начинать конкретные шаги по бракоразводному процессу с континентальной Европой. Как для UK, так и для Европы это будет значительным испытанием. В Европе выборные события заставят страны пройти по множеству развилок, и одним из главных на этих выборах тоже будет вопрос об отношении к регионализации. Выборные процессы грозят системообразующим странам – Франции, Италии и Германии. ЕЦБ в таких условиях трудно дать ориентиры монетарной политики, все же им постепенно придется определяться с горизонтами завершения программ стимулирования. В Японии тоже ожидаем интриги по дальнейшей судьбе программы стимулирования, которая уже позволила валюте страны опуститься до 117 иен за доллар.

Очень много вопросов к тому, что будет происходить в Китае. Приход команды Трампа может ознаменоваться существенными ограничениями по экспорту товаров из КНР. Ориентированные на экспорт предприятия будут испытывать значительные трудности. Как минимум можно ожидать дальнейшего замедления темпов роста, продолжения оттока капитала, возможных резких движений КНР по защите, включая вводимые ограничения по оттоку капитала. Меры по стабилизации валютного рынка могут сопровождаться большими продажами гособлигаций США и других активов.

Но главные события будут происходить в США, и, скорей всего, их вектор обозначится уже в ближайшие месяцы. Естественно, что в первую очередь ждут января и прихода команды Трампа. Поскольку предвыборных обещаний было очень много, то от того, что будет выбрано к реализации, будет зависеть динамика рынков и, в первую очередь, доллара относительно других валют. Выбирать будет из чего, тем более что обещаний было много и они зачастую противоречили друг другу. Здесь и инфраструктурные проекты, и меры по стимулированию ряда отраслей; снижение налогов, и возможные заградительные пошлины для товаров из Китая. Но главный выбор: слабый доллар и набор других программ стимулирования или сильный доллар (опережающий рост ставок), приток капиталов и продолжение жизни взаймы, похоже, будет делаться уже в ближайшие месяцы.

Нефть

Важнейшей интригой начала года станет то, как нефтедобывающие станы будут идти по пути выполнения принятых договоренностей о сокращении добычи. Уже по итогам января будет ясно то, насколько серьезными были планы стран ОПЕК. А далее будут постепенно поступать данные и о том, как соблюдают договоренности о сокращении добычи примкнувшие картелю страны. Это станет важнейшим параметром движения нефтяных цен.

Сольную партию в партии баланса спроса и предложения на нефтяном рынке обещает играть США. В связи с готовящимися программами по стимулированию добывающих отраслей, и планами перехода к энергонезависимости, а так же по случаю подросших нефтяных цен можно ожидать дальнейшего подрастания добычи нефти в США. Как дополнительный аргумент можно отметить уже произошедший в последние полгода более чем полуторакратный рост числа действующих буровых установок для бурения нефтяных скважин.

Рубль.

График доллар-рубль на прошлой неделе вновь подошел к нижней границе медленно сползающего коридора. Упорство, с которым этот график стучится о нижнюю границу, настраивает на некоторый оптимизм по отношению к рублю. Однако традиционные бюджетные расходы конца года, а так же сомнения в способности нефти продолжить рост от достигнутых уровней, заставляют рассматривать как более вероятную версию о предстоящем ослаблении рубля. И это движение может проявиться уже в ближайшие дни. На чуть более отдаленную перспективу многое вновь будет зависеть от динамики нефтяных цен и от того, как будет разрешаться интрига с ограничениями добычи странами ОПЕК.

Фондовый рынок

Для фондового рынка ситуация краткосрочно смотрится чуть более благоприятной, чем для рубля. Ибо как маловероятное продолжение роста нефтяных цен, так и продолжение стадии консолидации будут благоприятными для фондового рынка. Даже все более напрашивающийся сценарий перехода к снижению нефтяных цен будет в значительной мере компенсироваться ожидаемыми ударными бюджетными выплатами. Да и после небольшой коррекции рынку был бы полезен предновогодний подскок.

Но все же это только очень локальный позитив. Технически индексы ММВБ и РТС приближаются к сильным уровням сопротивления (зона 1200 пунктов по индексу РТС и 2300 по индексу ММВБ). Так что начало наступающего года на рынке может стать весьма интересным.

А пока можно ограничиться локальными идеями вроде ожидаемого подрастания после существенной коррекции в акциях электроэнергетики. Играми с небольшими колебаниями цен акций ЛУКОЙЛа и Магнита на прохождении даты выплат промежуточных дивидендов, а так же предстоящих движений на дате сегодняшней отсечки по акциям НорНикеля. А еще - в оставшиеся рабочие дни на стыке двух лет полезно быть готовым к существенным движениям, часто возникающим на мало ликвидном, но чувствующим приток новых денег рынке.

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