"Ай Ти Инвест": Рынки. Недельный взгляд.

Последняя торговая неделя уходящего года начинается неохотно – с праздничного дня в Европе и США. Площадки будут закрыты, активности в большинстве инструментов не предвидится. В то же время, ряд ценовых тенденций – и местных, и глобальных – способны привлечь внимание.

Российские акции. Предполагаю, что индексы ММВБ и РТС, снижавшиеся последние 2 недели, исчерпали меру своих коррекций и готовы к новому повышению. Цели этого повышения – 1 200 – 1 250 п. для РТС, 2 300 – 2 350 п. для ММВБ. Вряд ли на достижение этих целей уйдет менее месяца с сего момента.

Американский фондовый индекс S&P500 тоже пока не исчерпал повышательного потенциала. 2 330 – 2 360 п. для него – достижимый рубеж в перспективе ближайших 2 месяцев.

Нефть Brent, вероятно, тоже еще не достигла своих ценовых вершин, пока их можно ожидать вблизи 62 долларов за баррель. Под давлением, хоть и с периодическими всплесками покупательского интереса, видимо, останется золото.

Далека от очевидности ситуация с долларом США. С одной стороны, ожидаю если не его ослабления к евро, то хотя бы остановки снижения пары евро/доллар. Но это ожидание в большей степени специфично для евро. С другой стороны, пока непохоже, что индекс доллара DXY готовится к развороту вниз. Вероятно, доллар еще не показал своих пиковых значений к большинству основных мировых валют. Восприятие долларовых тенденций осложняется поведением российского рубля. Отечественная валюта, как представляется, еще не достигла целевых значений своего укрепления к доллару и евро и вполне способна в течение ближайшего месяца стабильно опуститься ниже 60 рублей за доллар.

Среди наших позиций на эту (и, предположительно, следующую) неделю: длинные позиции в индексах S&P500 и РТС, длинная позиция в валютной паре евро/доллар.

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