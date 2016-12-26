Курс доллара 60.8528   Курс евро 63.5425  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruАналитикаКомментарии26 декабря 2016 г.Альпари: Валютная пара EUR/USD: в Рождество ожи...
сегодня
10:29

Альпари: Валютная пара EUR/USD: в Рождество ожидается боковое движение

В пятницу торги по евро завершились незначительным ростом котировок. Торги были волатильными без определённого направления. Перед длинными выходными участники рынка старались не открывать новых позиций. Рынок проигнорировал положительную американскую статистику. У всех было праздничное настроения, поэтому многим трейдерам было не до рынка. Пара евро/доллар стабилизировалась выше балансовой линии.

Количество строительств новых домов и индекс настроения потребителей превысили ожидания рынка. Индекс настроения потребителей Мичиганского университета в США вырос до уровня 98,2 пункта. Количество продаж новых домов в США увеличилось до 592 тыс.

В понедельник в Европе и США выходной день – католические страны отмечают Рождество. В связи с праздниками прогноз на понедельник имеет вид V-образной модели. Думаю, пара продолжит торговаться около линии баланса в пятничном диапазоне. Рынок тонкий, поэтому возможны резкие непредсказуемые колебания в пределах 60-80 пунктов в любую сторону от линии баланса. Если опираться на пятничный «шип», то рост пары EUR/USD должен продолжиться.

Согласно техническому анализу внутридневной прогноз: минимум – 1,0437, максимум – 1,0463, закрытие – 1,0451.

Владислав Антонов, аналитик

Другая аналитика

сегодня
13:18
Альпари: Усиление доллара приостановилось
сегодня
12:46
Альпари: Индекс ММВБ проведет торги понедельника в пределах 2165-2185 пунктов
сегодня
12:16
ГК Forex Club: НЕФТЬ: сможет ли возвращение Ливии сбить цены вниз?
сегодня
11:54
Альпари: Деловой мир поверил в конец холодной войны
сегодня
10:56
"Ай Ти Инвест": Рынки. Недельный взгляд.
сегодня
10:29
Альпари: Валютная пара EUR/USD: в Рождество ожидается боковое движение
сегодня
10:06
КИТ Финанс Брокер, понедельник, премаркет: На пониженных объемах
сегодня
09:59
Банк "Глобэкс": ожидаем боковой динамики от индекса ММВБ при малых объемах торгов
сегодня
09:55
ИК Финам: На «тонком» рынке ожидается боковик по ММВБ и небольшое укрепление рубля
сегодня
09:48
Открытие Брокер: Низкие объёмы торгов таят в себе опасность резкой реакции на неожиданности
сегодня
09:47
АКИБ "Образование": Комментарий и прогноз по текущей ситуации на рынке
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Куплю лицензии у Протоса
 
Post Office in Australia. Opening times
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2016 «МФД-ИнфоЦентр»
VDS для трейдеров
Top-100 блогов инвесторов, трейдеров и аналитиков