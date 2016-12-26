Альпари: Валютная пара EUR/USD: в Рождество ожидается боковое движение

В пятницу торги по евро завершились незначительным ростом котировок. Торги были волатильными без определённого направления. Перед длинными выходными участники рынка старались не открывать новых позиций. Рынок проигнорировал положительную американскую статистику. У всех было праздничное настроения, поэтому многим трейдерам было не до рынка. Пара евро/доллар стабилизировалась выше балансовой линии.

Количество строительств новых домов и индекс настроения потребителей превысили ожидания рынка. Индекс настроения потребителей Мичиганского университета в США вырос до уровня 98,2 пункта. Количество продаж новых домов в США увеличилось до 592 тыс.

В понедельник в Европе и США выходной день – католические страны отмечают Рождество. В связи с праздниками прогноз на понедельник имеет вид V-образной модели. Думаю, пара продолжит торговаться около линии баланса в пятничном диапазоне. Рынок тонкий, поэтому возможны резкие непредсказуемые колебания в пределах 60-80 пунктов в любую сторону от линии баланса. Если опираться на пятничный «шип», то рост пары EUR/USD должен продолжиться.

Согласно техническому анализу внутридневной прогноз: минимум – 1,0437, максимум – 1,0463, закрытие – 1,0451.

Владислав Антонов, аналитик

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