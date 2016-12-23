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mfd.ruАналитикаКомментарии26 декабря 2016 г.ИК Финам: На «тонком» рынке ожидается боковик п...
сегодня
09:55

ИК Финам: На «тонком» рынке ожидается боковик по ММВБ и небольшое укрепление рубля

Примерно за час до начала торговой сессии на Мосбирже внешний фон для российского рынка выглядит негативно. В частности, на отрицательной территории торгуются ключевые азиатские фондовые индексы: китайский индекс CSI300 снижается на 0,42%, а японский Nikkei 225 теряет менее 0,1%. Утром был опубликован протокол заседания Банка Японии по денежной политике в октябре. Стало известно, что члены совета директоров разошлись во мнении по вопросу сохранения объема покупок государственных облигаций в качестве ориентира мягкой монетарной политики. Большинство членов совета признали, что импульс к достижению цели по инфляции был отчасти слабее, чем в июле. Ключевые европейские и американские площадки сегодня закрыты на рождественские праздники, что будет способствовать дальнейшему «истончению» российского рынка из-за спада ликвидности.

Фьючерсы на нефть котируются вблизи $55,89 (Brent) и $52,68 (Light). В пятницу вышла довольно-таки неоднозначная статистика по буровым на нефть от Baker Hughes. В США число буровых выросло на 13 шт. до 523 шт. В Канаде – сократилось на 10 шт. до 106 шт.

Учитывая закрытые на праздники ключевые торговые площадки мира, сегодня стоит ожидать формирования достаточно узкого «боковика» по индексу ММВБ. Скорее всего, основной российский индикатор будет тяготеть к диапазону в границах 2165-2175 пунктов, что предполагает околонулевую динамику к предыдущему закрытию. На валютном рынке, благодаря поддержке со стороны налогового периода и плавному снижению индекса доллара ожидается небольшое укрепление рубля к доллару.

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