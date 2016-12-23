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mfd.ruАналитикаКомментарии26 декабря 2016 г.Открытие Брокер: Низкие объёмы торгов таят в се...
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09:48

Открытие Брокер: Низкие объёмы торгов таят в себе опасность резкой реакции на неожиданности

По итогам предыдущей торговой пятидневки индекс ММВБ упал с 2231,41 до 2173,18 пт., а РТС — с 1135,56 до 1117,92 пт. Пара EUR/USD почти не изменилась за неделю, оставшись у отметки $1,045. USD/RUB — снизилась с 62,082 до 61,04, а EUR/RUB — с 64,842 до 63,802. Нефть Brent подешевела за неделю с $55,21 до $55,05 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 подрос с 2258,07 до 2263,79.

Последняя торговая неделя в году, как правило, бывает самой тихой. Статистика уже никого не волнует, а участники рынка предпочитают брать отпускные дни и подсчитывать бонусы. Тем не менее, низкие объёмы торгов таят в себе опасность резкой реакции на неожиданности. «Где тонко, там и рвётся», — как говорится в народной поговорке.

В понедельник, кроме индекса опережающих экономических индикаторов Японии, ничего интересного не будет. Западные рынки в этот день отдыхают. В России состоятся внеочередные собрания акционеров «Аэрофлота», «Иркутскэнерго». Пройдёт заседание совета директоров «Русгидро».

Во вторник Япония откроет торговый день статистикой по рынку труда и инфляции. На этот раз есть надежда, что бурное ослабление йены и рост цен на нефть смогли немного разогреть показатель роста цен. Если это так, то можно ждать фиксации прибыли по йене, которая ослабла более чем на 10% с начала ноября. Праздники продолжатся в Гонконге, Австралии, Новой Зеландии, Великобритании и Канаде. Германия опубликует данные по розничным продажам. В США выйдут индексы S&P/Case-Shiller цен на жильё. А закроют день индекс потребительской уверенности Conference Board, а также индекс деловой активности Ричмонда.

В середине недели Япония поделится статистикой промышленного производства и розничных продаж. Американский календарь предложит статистику незавершённых сделок по продаже жилой недвижимости. В конце дня выйдут показатели деловой активности ФРБ Далласа. В России реестр на получение дивидендов закроет ГМК «Норникель».

В четверг Россия откроет публикацию индексов деловой активности за декабрь. США выйдет традиционная статистика по первичным обращениям за пособиями по безработице, а также оптовым запасам. Кроме того, на четверг перенесена публикация официального отчёта Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов.

В пятницу Россия публикует индекс деловой активности в сфере услуг за декабрь и сводный показатель. Кстати, данные за ноябрь были весьма оптимистичными, и есть надежда, что они останутся такими же в декабре. Соответственно, можно ожидать роста ВВП РФ за IV квартал. Из иностранных данных можно лишь отметить начало публикации предварительной статистики по инфляции в еврозоне, а также американский индекс Чикаго PMI. Вечером также выйдут данные от Baker Hughes по активным буровым, и на этом завершится бурный 2016 торговый год.

Активность в понедельник будет низкой, так как в большинстве стран с католическим и протестантским христианством продолжаются рождественские праздники. В Шанхае местный рынок демонстрировал незначительный рост, что связывают с надеждами на новые программы правительства по борьбе с экологическим загрязнением. В пятницу Baker Hughes опубликовала данные, согласно которым число активных нефтяных буровых в США увеличилось на 13 единиц до 523 штук. Таким образом, данный показатель всего на 13 единиц от того, чтобы ликвидировать падение текущего года. В предпраздничные дни резервы SPDR Gold Trust не менялись и остались на уровне 824,54 тонн. К 9:05 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,046 (+0,09%), USD/JPY —117,06 (-0,2%).

Российский рынок выходит на последнюю торговую неделю года в состоянии фиксации прибыли. Основные идеи были сыграны, и на ближайшее время мотивации для покупок достаточно мало. Нефть пока удерживается на достаточно высоком уровне, но заметный рост активности нефтяников в США указывает на то, что ликвидация избытка предложения на рынке будет далеко не такой простой задачей. Рубль к концу года также подошёл на максимальных значениях против доллара и евро, но после завершения налоговых платежей в декабре у него также наступит дефицит идей для укрепления. Начало недели на российском рынке окажется спокойным, поскольку будет отсутствовать какая-либо активность иностранных участников.

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