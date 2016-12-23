АКИБ "Образование": Комментарий и прогноз по текущей ситуации на рынке

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как нейтральное. Это связано с тем, что основные западные фондовые рынки сегодня будут закрыты по причине празднования рождества.

Мы ожидаем открытия рынка с незначительным отклонением по индексу ММВБ, в диапазоне 2170-2175 п. Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2160, 2150 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2190, 2200 п.

Вероятно, после нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние безыдейной консолидации. В связи с празднованием рождества основные западные торговые площадки будут закрыты. Поэтому участники российских торгов окажутся лишенными привычных внешних ориентиров.

Во второй половине дня локальный рынок с большой долей вероятности продолжит боковое движение вблизи уровня открытия, что не исключает возможности заметных спекулятивных движений в отдельных бумагах.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы ММВБ (-0.07%) и РТС (-0.70%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Сравнительная слабость долларового индекса РТС была обусловлена умеренным внутридневным ослаблением рубля по отношению к североамериканской валюте. В то же время рублевый индекс ММВБ понес лишь символические потери, чему способствовал неоднозначный внешний фон. Стоит отметить, что ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина не стала стимулом для масштабного направленного движения российского рынка.

Добавим, что в результате пятничных внутридневных распродаж состоялось некоторое ухудшение среднесрочной технической картины в российских индексах. Долларовый индекс РТС не сумел удержаться выше своей двухнедельной поддержки, располагавшейся в районе 1120 п., что представляется неблагоприятным сигналом в пользу дальнейшего падения. В то же время рублевый индекс ММВБ дважды проверил на прочность локальную поддержку, расположенную в районе 2160 п. В качестве ближайшей технической цели для него по-прежнему выступает уже достаточно близкий уровень 2150 п.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH7) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 1.2 п., или 0.1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне символического падения индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги закрылись разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек опережающим понижением выделились отдельные представители нефтегазового сектора: Газпром (GAZP RM, -0.81%), Роснефть (ROSN RM, -2.23%), Новатэк (NVTK RM, -1.25%), Башнефть-ап (BANEP RM, -2.37%). Инвесторы и спекулянты не смогли проигнорировать существенное внутридневное ухудшение настроений на нефтяном рынке. Добавим, что в ближайшую неделю держателям указанных бумаг предстоит принять важное решение о том, удерживать ли их на период новогодних праздников.

В то же время достаточно существенный прирост по отношению к индексу ММВБ продемонстрировали бумаги Лукойл (LKOH RM, +0.83%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +0.49%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +0.55%), Башнефть-ао (BANE RM, +1.13%). Они имели собственные стимулы для движения без оглядки на динамику нефтяных котировок. Акции "Лукойла" частично закрыли состоявшийся накануне дивидендный разрыв. Что же касается бумаг "Сургутнефтегаза", то для них до конца текущего года наиболее значимым фактором станет динамика российского рубля по отношению к доллару США. От этого в решающей степени будет зависеть величина годовых дивидендов.

Акции Мегафон (MFON RM, +2.13%) сменили свою глубокую утреннюю просадку на достаточно масштабный прирост по итогам дня. Информационным поводом для непродолжительной волны активных распродаж в этих бумагах выступило сообщение о том, что эмитент планирует приобрести 63.8% голосующих акций компании Mail.Ru Group. Цена указанной сделки составит порядка $740 млн., что предполагает премию к рыночной стоимости порядка 24%. Держателей акций "Мегафона" заметно успокоило заявление финансового директора компании о том, что новое приобретение не повлияет на дивидендную политику.

Отметим также негативную динамику бумаг Россети-ао (RSTI RM, -1.61%), Россети-ап (RSTIP RM, -1.24%). Они продолжают оставаться под давлением на фоне новостей по поводу предстоящей дополнительной эмиссии обыкновенных акций эмитента. Размещение состоится по 1.0424 руб., что примерно на 6% дешевле цены их пятничного закрытия на Московской бирже. Кроме того, неблагоприятным фактором остается известие о предстоящем выкупе компанией "Россети" дополнительных выпусков акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» на сумму 2.99 млрд руб., АО «Чеченэнерго» - на 1.31 млрд руб., ПАО «Кубаньэнерго» - на 5.30 млрд руб., АО «Янтарьэнерго» - на 10.82 млрд руб.

Другая аналитика