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mfd.ruАналитикаКомментарии26 декабря 2016 г.ИФК «Солид»: На глобальных рынках после рождест...
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09:46

ИФК «Солид»: На глобальных рынках после рождественское затишье

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent вновь поднялись выше уровня в $55 за баррель. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют умеренное понижение. Главные фондовые площадки Европы и США сегодня закрыты в связи c нерабочим днем. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе закрытия индекса ММВБ на прошлой неделе (2173.2 пункта), предполагая, что в условиях невысокой после рождественской активности западных инвесторов этот фондовый индикатор будет совершать колебания вблизи текущих уровней при пониженных оборотах торгов.

Ведущие европейские фондовые индексы в пятницу не показали единой динамики. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0.06% при оборотах торгов примерно вчетверо ниже среднемесячных, а наибольшее положительное влияние на его поведение оказало повышение котировок акций фармацевтических компаний AstraZeneca (+1.5%), GlaxoSmithKline (+0.3%) и сетевой компании National Grid (+1.9%). Сдержало повышение этого британского фондового индикатора снижение в цене акций горнодобывающих компаний BHP Billiton (-1.0%), Rio Tinto (-0.6%) и банков Barclays (-0.9%), HSBC (-1.3%). В свою очередь, французский фондовый индикатор CAC вырос в пятницу на 0.1%. При этом повышением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции телекомов Nokia (+3.5%), Orange (+1.1%), конгломерата Bouygues (+1.1%), а также консалтинговой компании в сфере менеджмента и информационных технологий Capgemini (+1.7%). Немецкий фондовый индикатор DAX (-0.05%) незначительно снизился, завершив свое предрождественское ралли на фоне падения котировок акций BASF (-0.4%), SAP (-0.4%), Bayer (-0.3%) и Volkswagen (-0.9%), внесших существенный вклад в его понижение.

Фондовый рынок США в пятницу прибавил. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones поднялся в итоге дня на 0.07%, а наибольшее положительное влияние на его повышение оказали акции банка Goldman Sachs (+0.4%) и корпорации UnitedHealth (+0.9%). Индекс high-tech биржи NASDAQ вырос на 0.28% на фоне роста котировок акций фармацевтических компаний Vertex Pharmaceuticals (+3.2%), BioMarin Pharmaceutical (+2.5%), Regeneron Pharmaceuticals (+2.5%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.13%) также продемонстрировал восходящую динамику при оборотах торгов вдвое ниже среднемесячных, а повышением в его отраслевом спектре выделился индекс сектора «Здравоохранение» (+0.8%). Оптимизма американским инвесторам накануне католического Рождества прибавили опубликованные в пятницу данные по продажам на рынке жилья и Мичиганскому индексу потребительских настроений, оказавшиеся лучше рыночных ожиданий.

Рынок акций РФ в пятницу снизился. Индекс ММВБ просел на 0.07%. Долларовый индекс РТС (-0.7%) понес более значительные потери на фоне отмечавшегося ослабления позиций рубля. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием перманентных сдвигов внешнего фона и происходящих событий. Из числа предстоящих событий, способных оказать воздействие на настроения инвесторов, стоит выделить заседание Высшего Евразийского экономического совета и сессию Совета коллективной безопасности ОДКБ, в которых примет участие Президент России Владимир Путин.

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