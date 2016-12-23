ГК Forex Club: Рынок вступил на тонкий предпраздничный лед

Фондовый рынок

Предновогодняя неделя чаще всего характеризуется пониженной активность торгов. Конечно, исключать какие-то резкие всплески волатильности нельзя. Этим и опасен «тонкий» рынок: любая новость или какая-то крупная сделка способны вызвать скачок в том или ином направлении. Но с довольно высокой долей вероятности стоит ждать, что американские индексы будут удерживаться в пределах ранее установившихся диапазонов.

Отсутствие значимой макроэкономической статистики приведет к тому, что инвесторы продолжат фиксацию прибыли. Ведь в последнее время и Dow Jones, и S&P500 обновили максимумы. Поэтому бенчмарки могут продолжить умеренное снижение. По S&P500 (ES) целью может стать отметка 2246,75. Dow Jones имеет шансы на падение к отметке 19783.

Товарно-сырьевой рынок

Нефть Brent, похоже, нашла свой диапазон на ближайшие дни: 53,70 – 56,50. На предстоящей неделе из новостей, которые смогут оказать хоть какое-то влияние на рынок, можно выделить только отчет по коммерческим запасам в США и данные о добыче в Штатах. Напомню, что на прошлой неделе данные от EIA отразили рост запасов на 2,256 млн баррелей. Если эта тенденция продолжится, Brent (BRN) может нацелиться на движение в район нижней границы диапазона.

Но это может дать хорошую точку для краткосрочного входа на покупку. На фоне попыток разных стран, участвующих в соглашении ОПЕК+, убедить рынок в том, что достигнутые договоренности будут выполняться, нефть все еще имеет шансы завершить год выше уровня 55 долларов за баррель.

Валютный рынок

Рубль в течение прошлой недели демонстрировал стабильность, даже, несмотря на негативную динамику цен на нефть и лишь в конце пятидневки пара USD/RUB развила коррекцию. На предстоящей неделе ничего интересного рынки не ждет.

Но, надо сказать, что российская валюта утрачивает фактор поддержки в виде налогового периода. Компании уже запаслись рублями, чтобы пройти пик налоговых выплат, который приходится на 26 – 28 декабря. Если принять во внимание и тот факт, что у нефти поводов для роста немного, то можно говорить о росте пары USD/RUB с первичной целью в районе уровня 61,60 и, далее, 62,60.

Но не забываем, что предпраздничный рынок – это «тонкий» рынок. А значит, любая новость или крупная сделка способна вызвать преувеличенную реакцию в виде резких движений в том или ином направлении.

В последнее время доллар США демонстрировал крайне оптимистичный настрой. На фоне агрессивной риторики ФРС США такая его динамика не вызывает удивления. Тем не менее, в последнюю неделю года перед длинными выходными часть инвесторов может зафиксировать прибыль, что способно спровоцировать коррекцию американской валюты по отношению к большинству противников. Но не к иене.

На предстоящей неделе Япония опубликует большой блок макроэкономической статистики: от данных по инфляции до отчетов по инвестициям. Если статистика окажется достаточно слабой, это может быть воспринято рынком как сигнал к тому, что Банку Японии придется идти на дополнительные меры стимулирования экономики. И на этом фоне пара USD/JPY снова может нацелиться на возврат к максимуму середины декабря 118,66. А вот если цифры не разочаруют, то на фоне продолжающейся фиксации прибыли, пара может снизиться к отметке 116,50.

Ирина Рогова, аналитик

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