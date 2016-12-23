АКИБ "Образование": Комментарий и прогноз по текущей ситуации на рынке

К середине торгового дня основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС существенно понизились по отношению к уровням предыдущего закрытия. Между тем в первые часы торгов локальный рынок продемонстрировал умеренный прирост. По-видимому, решающим стимулом в пользу внутридневного ухудшения настроений на локальном рынке стало усилившееся падение стоимости фьючерсов на нефть. Что же касается значимых внутренних событий, то участники российских торгов не могут обойти вниманием продолжающуюся пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина. В ходе этого мероприятия могут быть сделаны важные заявления, которые способны оказать заметное влияние на рынок.

Добавим, что в результате текущих распродаж мы наблюдаем некоторое ухудшение среднесрочной технической картины в российских индексах. Долларовый индекс РТС не сумел удержаться выше своей двухнедельной поддержки, располагавшейся в районе 1120 п., что представляется неблагоприятным сигналом. В то же время рублевый индекс ММВБ продолжил достаточно масштабное двухдневное нисходящее движение. В качестве ближайшей технической цели для него по-прежнему выступает уровень 2150 п.

К 15.00 мск индекс ММВБ понизился на 0.45%. Индекс РТС просел на 0.83%.

Мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH7) торгуются в состоянии незначительной бэквордации величиной в 2.5 п., или 0.2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне заметной внутридневной просадки индекса ММВБ наиболее ликвидные акции торгуются преимущественно с понижением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек опережающим падением выделились отдельные представители нефтегазового сектора: Газпром (GAZP RM, -0.97%), Роснефть (ROSN RM, -2.31%), Новатэк (NVTK RM, -2.36%), Башнефть-ап (BANEP RM, -1.47%). Инвесторы и спекулянты не могут игнорировать существенное внутридневное ухудшение настроений на нефтяном рынке. Добавим, что в ближайшую неделю держателям указанных бумаг предстоит принять важное решение о том, удерживать ли их на период новогодних праздников.

В то же время существенный прирост против падающего рынка демонстрируют бумаги Лукойл (LKOH RM, +1.13%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +0.59%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +0.76%). Они имеют собственные стимулы для движения без оглядки на динамику нефтяных котировок. Акции "Лукойла" сегодня закрывают состоявшийся накануне дивидендный разрыв. Что же касается бумаг "Сургутнефтегаза", то для них до конца текущего года наиболее значимым фактором станет динамика российского рубля по отношению к доллару США. От этого в решающей степени будет зависеть величина годовых дивидендов.

Акции Мегафон (MFON RM, +0.16%) сумели полностью нивелировать свою глубокую утреннюю просадку. Информационным поводом для непродолжительной волны активных распродаж в этих бумагах выступило сообщение о том, что эмитент планирует приобрести 63.8% голосующих акций компании Mail.Ru Group. Цена указанной сделки составит порядка $740 млн., что предполагает премию к рыночной стоимости порядка 24%. Держателей акций "Мегафона" заметно успокоило заявление финансового директора компании о том, что новое приобретение не повлияет на дивидендную политику компании.

Заметно сильнее рынка также торгуются бумаги Транснефть-ап (TRNFP RM, +2.40%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +0.43%), Распадская (RASP RM, +0.62%), Мосэнерго (MSNG RM, +2.37%), Дикси (DIXY RM, +1.68%).

В настоящее время индекс ММВБ стабилизировался на отрицательной территории, около отметки 2165 п. Во второй половине дня некоторое влияние на ход торгов в России еще может оказать публикация декабрьской оценки индекса потребительского доверия в США и ноябрьской статистики по продажам на первичном рынке жилья в США (18.00 мск). В целом же, мы ожидаем закрытия индекса ММВБ недалеко от текущего уровня, с умеренным понижением около 0.5% по итогам дня.

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