Открытие Брокер: Вероятность сильного движения пары USD/RUB к Новому году возрастает

К 15:00 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,47% до 2164,42 пт., а РТС — на 0,79% до 1116,92 пт. К середине дня российский рынок вновь ушёл в минус на объёмах, близких к средним значениям. Утро начиналось вполне позитивно, но желание продолжить фиксацию прибыли никуда не делось. Из событий можно отметить новости по желанию «Мегафона» (+0,18%) консолидировать 63,8% группы Mail.ru за $740 млн. Однако компания обещает сохранить дивидендные выплаты на прежнем уровне. Кроме того, в пятницу проходит большая ежегодная пресс-конференция президента РФ В. Путина. В целом, глава государства говорит о стабилизации в экономике и её приспособлении к условиям низких цен на нефть. В лидеры дня вышли: «ТГК-1» (+3,41%), привилегированные «Транснефть» (+2,58%), «ОГК-2» (+2,52%), «Мосэнерго» (+2,28%), «ФосАгро» (+2,15%). На другом полюсе рынка оказались: «НОВАТЭК» (-2,53%), «Мечел» (-2,28%), «Роснефть» (-2,21%), МТС (-1,74%), «Алроса» (-1,57%). ФАС предупредил главу «ЛУКОЙЛ» (+0,77%) о недопустимости высказываний по поводу цен на топливо. В целом, рынок продолжает коррекцию роста с начала ноября до рекордных 2258,1 пт. К тому же, этот рост был лишь частью впечатляющего путешествия российских индексов в текущем году. Соответственно, рынок продолжит дрейфовать вниз, пока не появятся новые идеи для покупок.

Рубль вновь попытался укрепиться на торгах в пятницу, хотя нефть этому не способствовала. Впрочем, утренний оптимизм прошёл, и курс вернулся в диапазон 61,61,5 за доллар. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3330 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 10,32%, недельная — до 10,40%, а месячная — до 10,44%. Вероятно, оставшиеся налоговые платежи уже не окажут рублю такой серьёзной поддержки, как ранее ожидалось. Ставки МБК указывают на постепенное ослабление напряжённости с ликвидностью. Поэтому вероятность достаточно сильного движения пары доллар-рубль в район 62-63 к Новому году возрастает. К 15:00 (мск) валютная пара USD/RUB прибавила 0,16% до 61,06, EUR/RUB — 0,32% до 63,797.

Активность в Европе продолжила снижаться, хотя были и позитивные новости. Власти Италии выделили 20 млрд евро на спасение банков. Это помогло индексу итальянских финансовых компаний подняться в моменте на 1,6%. Deutsche Bank (+1,87%) договорился о выплате $7,2 млрд Минюсту США, хотя ранее предполагалось, что штраф может составить до 14 млрд. Credit Suisse (-0,6%) также согласился выплатить $5,3 млрд в пользу американского Минюста по делу о плохих структурных продуктах, которые привели к финансовому кризису 2008 года. Тем не менее, объем торгов по бумагам Stoxx 600 Index был на 40% ниже обычного. Пересмотренная оценка ВВП Великобритании за III квартал составила 0,6% против 0,5% ранее. К 15:00 (мск) DAX составил 11450,87 (-0,05%), CAC40 — 4835,27 (+0,01%), FTSE 100 — 7063,86 (+0%).

Во время пресс-конференции Президент РФ В. Путин заявил, что Россия будет сокращать добычу в рамках соглашения с OPEC. Однако для рынка этого оказалось недостаточным. Спекулянты продолжили фиксировать прибыль на опасениях, что власти Ливии смогли решить противоречия группировок, и добыча там может возрасти на 270 000 бар. в ближайшие месяцы. К 15:00 (мск) контракт нефти Brent составил $54,38 (-1,22%), WTI — $52,38 (-1,08%), золото торговалось на уровне $1133 (+0,20%), медь — $5506,06 (-0,08%), никель — $10615 (-1,07%), палладий — $657 (+0,06%).

Фьючерс на индекс доллара немного поправил своё положение и снижался на 0,05% до 103,02. CAD и AUD слабели до 0,2% против валюты США. К 15:00 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,045 (+0,16%), GPB/USD — $1,226 (-0,2%), USD/JPY — 117,36 (-0,13%).

Вечером в 18:00 (мск) будет опубликован индекс потребительской уверенности Университета Мичигана США и данные по продажам нового жилья, в 21:00 (мск) — статистика Baker Hughes по активным буровым. Активность на рынке будет затухать. Лондон уже закрыл торги, а трейдеры в США больше будут думать о рождественском столе, чем о движении рынка. Впрочем, по исторической традиции в день перед Рождеством индексы, как правило, растут. С другой стороны, рождественское ралли состоялось раньше обычного срока. Фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,05%.

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