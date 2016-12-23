Dukascopy Bank SA: из-за индексации социальных выплат темпы роста инфляции в 2017 году могут достичь 6,3%

Рост цен в РФ по итогам текущего года может составить 5,4-5,5%, что ниже официального прогноза, цитирует ПРАЙМ заявление директора департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина РФ Владимира Колычева. «У нас с начала года накопилась инфляция порядка 5,3%. Осталось полторы недели до конца года. И если те темпы, которые были последние несколько недель сохранятся, то я думаю, что мы выйдем на цифру между 5,4 и 5,5%, - сказал он журналистам.

По словам Колычева, со стороны Минфина нет сомнений в достижении инфляции в РФ в 2017 году уровня 4% при условии сохранения нынешних темпов роста цен.

Комментарии Dukascopy Bank SA:

Мы согласны с оценками представителей Минфина в том, что касается 2016 года. Действительно, согласно последним данным Росстата за ноябрь, с начала года рост индекса потребительских цен составил 5%. А учитывая тот факт, что средние темпы роста ИПЦ по итогам декабря могут составить 0,1%, мы прогнозируем рост инфляции по итогам года в 5,5%, что совпадает с прогнозом Владимира Колычева. В то же время мы не разделяем его оптимистичных оценок относительно темпов роста инфляции в следующем году. По нашим расчетам, из-за планируемой индексации социальных выплат в 2017 году темпы роста инфляции могут достичь 6,3% год к году.

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