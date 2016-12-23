Банк "Глобэкс": Ожидаем боковой динамики от индекса ММВБ

Ожидаем боковой динамики от индекса ММВБ. При этом возможна коррекция вниз перед длинными выходными в Европе и США. Поскольку в понедельник будет мало ликвидности на рынке, инвесторы могут предпочесть зафиксировать прибыль в пятницу.

Фьючерсные контракты на нефть дешевеют. Возможно, цены начнут расти уже после нового года, когда начнет действовать соглашение стран-экспортеров нефти.

В понедельник стартует налоговый период – уплата НДС, НДПИ, акцизы. Прогнозируемый отток рублевой ликвидности с рынка составляет до 700 млрд руб. Однако существенного подъема рыночных ставок мы не ожидаем.

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