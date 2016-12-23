ИК Финам: В первой половине дня ожидается боковик по ММВБ и небольшое ослабление рубля

Утром 23 декабря, в преддверии старта торгов на Мосбирже, внешний фон для российского рынка выглядит достаточно негативно. Так, китайский индекс CSI300 снижается на 0,9%, регуляторы местного финансового рынка продолжают плавное ужесточение своей политики, надеясь предотвратить разрастание пузырей. Японский фондовый рынок закрыт из-за национального праздника. Фьючерс на американский индекс S&P 500 демонстрирует околонулевую динамику.

Фьючерсы на нефть ключевых сортов дешевеют в пределах 0,5%. Баррель Brent котируется вблизи $54,84, а Light - $52,68. Несмотря на поддержку со стороны снижающегося после заседания ФРС индекса доллара, давление на котировки оказывает слабая статистика по буровым и запасам в США. Помимо этого, сказывается «тонкий» предновогодний рынок. По всей видимости, выше $60 за баррель нефть пойдет уже после праздников, когда вступит в силу соглашение ОПЕК+ (с 1 января).

Судя по всему, достаточно негативный внешний фон продолжит давить на ММВБ - основной российский фондовый индекс «широкого рынка». В первой половине дня ожидается боковик вблизи уровней вчерашнего закрытия. В рамках вчерашней вечерней сессии соответствующий фьючерс показал небольшой рост. На валютном рынке, несмотря на поддержку со стороны налогового периода, из-за дешевеющей нефти ожидается ослабление рубля в пределах 0,5%.

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