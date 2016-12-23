АКИБ "Образование": Комментарий и прогноз по текущей ситуации на рынке

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно-негативное.

Мы ожидаем открытия рынка с незначительным понижением около 0.2-0.3% по индексу ММВБ, вблизи отметки 2170 п. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2160, 2150 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2190, 2200 п.

Вероятно, после умеренно-негативного старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения. Слабо-негативный внешний фон пока не предполагает агрессивных распродаж российских акций.

Во второй половине дня наиболее значимым ориентиром для участников локальных торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на ход торгов в России также может оказать публикация декабрьской оценки индекса потребительского доверия в США (18.00 мск).

В минувший четверг основные российские фондовые индексы ММВБ (-1.70%) и РТС (-1.32%) завершили торги с сильным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Локальный рынок выглядел намного слабее, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на внешний фон. Но это не удивительно. Вчера он частично реализовал накопившийся за последние недели потенциал для коррекционного падения.

Стоит отметить, что рублевый индекс ММВБ уже в первые секунды торгов закрепился ниже недавней значимой поддержки, располагавшейся в районе 2200 п. Таким образом, в нем сформировался среднесрочный технический сигнал на продажу. В качестве следующей цели для указанного индекса выступает уровень 2150 п. Что же касается долларового индекса РТС, то он пока сумел удержаться выше своей двухнедельной поддержки, расположенной в районе 1120 п. В целом же сложившаяся техническая картина на российском рынке говорит в пользу того, что недавнее рождественское ралли уже завершено.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH7) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 2.2 п., или 0.2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне достаточно масштабной просадки индекса ММВБ, состоявшейся по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Одним из лидеров падения среди ликвидных бумаг стали акции Магнит (MGNТ RM, -3.15%). Это было обусловлено тем, что вчера они торговались уже без дивидендов за 9 месяцев 2016 г. Промежуточные дивидендные выплаты по акциям торговой сети составят 126.12 руб. или порядка 1.2% от цены их закрытия в минувшую среду.

Бумаги Транснефть-ап (TRNFP RM, -3.09%) потеряли поддержу после недавнего известия о том, что ФАС утвердила повышение тарифов естественной монополии в 2017 году с коэффициентом 0.9 к инфляции. Кроме того, стало известно, что тариф за прокачку по нефтепроводу Заполярье-Пурпе составит 399 рублей за тонну, что существенно ниже предлагавшихся "Транснефтью" расценок.

Заметно хуже рынка также торговались бумаги Россети-ао (RSTI RM, -4.41%), Татнефть-ао (TATN RM, -2.70%), Мечел-ао (MTLR RM, -4.61%), Мечел-ап (MTLRP RM, -3.37%), Распадская (RASP RM, -3.12%), ОГК-2 (OGKB RM, -4.61%). Все указанные акции в течение нескольких предыдущих недель выступали лидерами прироста. Поэтому наметившиеся распродажи в них представляют собой фиксацию среднесрочной прибыли.

Среди относительно ликвидных бумаг заметным приростом против падающего рынка выделились лишь акции ММК (MAGN RM, +1.55%). Явный интерес к этим бумагам стимулировало известие о том, что Магнитогорский металлургический комбинат заключил с компанией Eurasian Resources Group стратегически важную сделку по поставкам железорудного сырья для нужд собственного производства.

Во втором эшелоне заметным событием стало повышение акций ЧЦЗ (CHZH RM, +3.33%). Они пользовались спросом на фоне сообщения о том, что в адрес ПАО «Челябинский цинковый завод» поступило обязательное предложение от ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» о приобретении обыкновенных акций эмитента по цене 681 руб., что предполагает премию порядка 4.7% к их рыночной стоимости. На текущий момент ОАО «УГМК» уже контролирует 95.57% акций ЧЦЗ.

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Контракты на нефть сорта Brent понизились в цене в пределах 0.4%. Гонконгский Hang Seng просел на 0.6%.

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