ГК Forex Club: Тревожная ситуация для рубля

Товарно-сырьевой рынок

Цены на нефть вошли в узкий диапазон, оказавшись под влиянием двух разнонаправленных факторов. С одной стороны поддержку Brent оказывает оптимизм по поводу достигнутых соглашений по сокращению добычи странами ОПЕК и не-ОПЕК. Большинство участников продолжают высказывать готовность следовать договоренностям.

Тем не менее, помимо опасений по поводу того, что не все страны выполнят свои обязательства, есть и другие факторы, сдерживающий рост нефти. Во-первых, публикуемые еженедельно данные по коммерческим запасам на складах показали на днях внушительный прирост, указывая на переизбыток предложения на рынке. Во-вторых, число действующих буровых установок в США продолжает расти, так как текущая цена на нефть делает многие сланцевые проекты США рентабельными. А, значит, объем американской добычи будет увеличиваться. В-третьих, часть стран продолжает наращивать объемы добычи. К примеру, ливийская National Oil Corporation (NOC) заявила, что собирается увеличить объемы добычи еще на 270 тыс. баррелей в день.

Таким образом, Brent может замкнуться на некоторое время в рамках узкого диапазона 54,00-57,00 долл./барр, что создает нам облегченные условия для торговли: покупай у нижней границы и продавай у верхней.

Валютный рынок

Мы уже давно не говорили про Bitcoin. Но пришло время. На рынке ликвидности Китая вновь волнения. Облигации падают. Премии по золоту растут. И на фоне этого появляется понимание, что контроль за потоками капитала будет ужесточаться. А это значит, что пришло время Bitcoin. Так было и с закрытыми банками Кипра, и с проблемной Грецией, и с лопнувшим пузырем на китайском фондовом рынке, и даже с победой Трампа, уверившей рынки, что мексиканские нелегальные потоки тоже будут идти через криптовалюту. Bitcoin уверенно движется к максимумам ноября 2013 года в районе $1090.

Кстати сказать, чтобы четче понимать масштабы роста криптовалюты в ответ на подобные события в Китае, надо просто посмотреть на график 2015 года. Еще в сентябре прошлого года Bitcoin торговался в районе $200, и с тех пор вырос в 4 раза. После пробоя отметки 900 будет открыт путь к 980.

Динамика рубля становится тревожной. Даже при снижении цен на нефть пара USD/RUB делала попытки обновить годовые минимумы. Это значит, что российская валюта отрывается от динамики нефти и начинает больше реагировать на рыночные настроения и политические ожидания.

Однако пока что бюджет России зависит именно от налоговых поступлений из нефтегазового сектора, поэтому дальнейшее укрепление рубля при неизменном уровне цен на нефть может создать проблемы с дефицитом. Именно поэтому центробанк даже не пытался вмешаться в ситуацию с активным спросом на доллары на российском рынке. Спрос был вызван крупными погашениями внешнего долга, и в прошлом регулятор пытался нейтрализовать негативный эффект от подобных потоков, но не в этот раз.

Что это означает? Что в случае дальнейших попыток рубля укрепиться на рыночных настроениях, ЦБ может вмешаться в ситуацию и спровоцировать резкое ослабление российской валюты. Мы по-прежнему считаем текущие уровни по паре USD/RUB привлекательными для входа в рынок покупками с целью на 61,70 и далее на 62,40.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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