ИФК «Солид»: Перед католическим Рождеством активность инвесторов будет невысокой

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки февральских фьючерсов на нефть марки Brent вновь опустились ниже уровня в $55 за баррель. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о незначительном изменении европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе вчерашнего закрытия индекса ММВБ (2174.6 пункта), предполагая, что в условиях невысокой предрождественской активности западных инвесторов этот фондовый индикатор будет совершать колебания вблизи текущих уровней.

Ведущие европейские фондовые индексы в четверг не показали единой динамики. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0.32% при оборотах торгов примерно вдвое ниже среднемесячных, а наибольшее положительное влияние на его поведение оказало повышение котировок акций нефтегазовых гигантов BP (+1.3%), Royal Dutch Shell (+0.7%) и фармацевтических компаний GlaxoSmithKline (+1.1%), AstraZeneca (+0.7%). Сдержало повышение этого британского фондового индикатора снижение в цене акций горнодобывающих компаний BHP Billiton (-1.6%), Rio Tinto (-1.0%) и банков Barclays (-0.8%), Lloyds (-0.4%). В свою очередь, французский фондовый индикатор CAC вырос в четверг на символические 0.02%. При этом повышением из числа бумаг, входящих в его состав, выделились акции нефтегазового гиганта Total (+1.3%) и инжиниринговой компании Technip (+1.7%). Немецкий фондовый индикатор DAX (-0.11%) снизился, прервав свое предрождественское ралли на фоне падения котировок акций банка Deutsche Bank (-1.4%) и автопроизводителя Daimler (-0.5%), внесших существенный вклад в его снижение.

Фондовый рынок США в четверг снизился. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones просел в итоге дня на 0.12%, а наибольшее отрицательное влияние на его снижение оказали акции торговых сетей Wal-Mart Stores (-2.3%) и Home Depot (-1.0%). Индекс high-tech биржи NASDAQ упал на 0.44% на фоне обвала котировок акций дискаунтера Dollar Tree (-5.6%) и слабо отчитавшейся розничной сети Bed Bath & Beyond (-9.2%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0.19%) также продемонстрировал нисходящую динамику, а снижением в его отраслевом спектре выделились индекс сектора «Материалы» (-0.5%) и индекс потребительского сектора (-1%). Опубликованные вчера данные по личным расходам и доходам в США оказались ниже оптимистичных ожиданий при том, что квартальные темпы роста ВВП США оказались максимальными за последние два года.

Рынок акций РФ в четверг снизился. Индекс ММВБ упал на 1.7% в основном из-за понижения котировок акций Газпрома (-1.8%), ЛУКОЙЛа (-2.1%) и Сбербанка (-2.7%). Долларовый индекс РТС (-1.32%) просел менее значительно на фоне небольшого укрепления позиций рубля. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа российских событий, способных оказать воздействие в целом как на рынок, так и на котировки отдельных бумаг, стоит выделить ежегодную большую пресс-конференцию Президента РФ Владимира Путина, которая начнется в 12 часов по московскому времени.

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