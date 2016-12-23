ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Куда не кинешь взгляд всюду только быки

Вчера индексы показали отрицательную динамику. Сегодняшний комментарий начнем с краткого технического анализа бразильского индекса BOVESPA. С января сего года индекс находился на восходящем тренде, но 1 декабря он был пробит вниз и в данный момент в рамках нисходящего канала происходит коррекция. Экономика Бразилии растет медленными темпами из-за того что базовая процентная ставка ЦБ Бразилии слишком высока (13,75%). ЦБ Бразилии на этой неделе снизил прогноз роста экономики на 2017 г. с 1,3% до 0,8%. При этом на графике мы видим «отрисовку» фигуры «флаг» поэтому можно ждать возобновления роста. Надо только дождаться пробития верхней границы «флага» (на данный момент 60500) и можно покупать бразильские акции. Похожие картинки мы видим и на других индексах развивающихся стран, поэтому текущее снижение рынка не пугает.

Сейчас западные инвестбанки публикуют обзоры на 2017 год. В типичном обзоре написано, что экономика США будет расти, а основным негативным моментом для мировых рынков являются проблемы европейской банковской системы. В случае «взрыва» крупных банков вероятна мировая рецессия, но «взрыв» это не базовый сценарий. При этом оптимизм в таких обзорах перевешивает – потенциально более низкие налоги, запуск инфраструктурных проектов, уменьшение регулирования бизнеса приведут к ускоренному росту экономики США. Ну и в конце такого обзора делается вывод, что фондовый рынок США продолжит рост, потому что прибыль компаний в следующем году увеличится. Никаких «ужастиков» в обзорах на 2017 год, как правило нет. Есть обзор «серых лебедей» от Nomura, который нашпигован такими вероятными событиями как распад еврозоны и импичмент Дональду Трампу, но это исключение.

В марте этого года индекс BOVESPA перешел в «зону быков» (на дневных графиках), отсюда мы черпаем оптимизм. Российский фондовый индекс MSCI Russia Capped (ERUS) сейчас также находится в «зоне быков». И американский нефтегазовый индекс ARCA OIL & GAS INDEX также находится в «зоне быков» (кстати, вчера он вырос на 0,43%). Куда не кинешь взгляд всюду только «быки»! Медведи прячутся от истребления в Красной книге, в золоте и в некоторых высокотехнологичных акциях . В Бежевой книге они не спрячутся потому что там написано про умеренный рост экономики США. В нефтяных контрактах также (хватает «быков»). Кстати, я один из них. Летний прогноз о том, что в этом году цены на нефть достигнут отметки 60 долларов пока не выполнен, но бычий настрой не сломать. Представители ряда нефтедобывающих стран (Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Кувейта, Ирака и России) выступили с заявлениями, что заключенные недавно соглашения будут соблюдаться.

Что касается сегодняшнего дня, то исходя из биржевых графиков, по итогам дня наиболее вероятен рост рынка. Индекс развивающихся рынков EEM опустился на ноябрьские минимумы - следует ожидать его отскока наверх.

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