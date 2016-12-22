УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

В четверг, 22 декабря, российский фондовый рынок продолжил корректироваться, усилив темпы снижения до -1,5% по индексу ММВБ (после -0,6% вчера). Большинство торговых площадок торгуются сегодня в красной зоне на фоне заметно сократившихся объемов торгов в преддверии рождественских праздников. Азиатские рынки сегодня закрылись с результатом -0,1-1,3%, европейские площадки торгуются вблизи нулевых отметок.

Динамику отечественного рынка определяют не только слабые объемы торгов, но и снижение нефтяных котировок. Вчера баррель Brent подешевел почти на 2% (спот), на фоне неожиданного роста запасов в США (на 2,3 млн баррелей, первые раз после 4 недель сокращения запасов), особенно на фоне противоположной информации от API. Добыча в США сократилась на 10 тыс баррелей/сутки (после роста на 100 тыс в предыдущем отчете). Вероятно, прошлые данные представляли собой корректировку результатов за прошлый месяц.

Несмотря на теряющий в цене Brent, российская валюта продолжает укрепляться – за неделю доллар подешевел на 1 рубль – с 61,9 до 60,9 рублей за доллар. Спрос на отечественную валюту, как и на российские активы, стимулирует растущая уверенность в отмене санкций против России со стороны США в следующем году: многие инвестдома ставят вероятность этого как минимум 50%. На курс рубля сейчас не оказывает давления даже достижение индексом доллара (DXY) 103 пунктов, которое сегодня поддержал, в частности, пересмотр оценки роста ВВП США за 3 квартал с 3,2% до 3,5% (выше ожиданий).

Каких-либо заметных корпоративных событий сегодня не происходило, новостей – не публиковалось. В лидерах роста на ММВБ бумаги Мосэнерго (+2,1%), Иркутскэнерго (+2%). Среди аутсайдеров – Мечел (-5,5%), Россети (-5,3%).

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