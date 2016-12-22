Альпари: Евро укрепился на торгах в Европе

В четверг на торгах в Европе большинство основных валют торгуются в минусе по отношению к американскому доллару. Единственный, кто обновил максимум против него, это евро. За счет резкого роста пары евро/фунт, курс евро/доллар вырос до 1,0470. Кросс-пара в моменте поднялась до 0,8488. На этом фоне британский фунт отступил к уровню 1,2328.

Спрос на единую валюту мог вырасти после заявлений представителя ЕЦБ Йенса Вайдмана. Он заявил, что ЕЦБ не следует слишком затягивать с повышением ставок. ЕЦБ расширил программу QE до конца 2017 года, а тут такие заявления. Рынок тонкий, поэтому покупатели со своими союзниками в кроссе очень легко смогли взять отметку 1,0470. Когда в кросс-паре началась нисходящая коррекция, курс евро упал до отметки 1,0446.

Активность на рынке Форекс остается низкая. Трейдеры ждут отчетов США по ВВП за третий квартал, заказам на товары длительного использования, личным доходам и расходам. На третью оценку ВВП США за третий квартал можно не обращать внимания – она неинтересна, так как завершается четвертый квартал. Так как пара евро/доллар достигла сопротивления, к закрытию торгов в Европе хочется по ней увидеть снижение в район 1,0439.

Владислав Антонов, аналитик

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