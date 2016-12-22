АКИБ "Образование": Комментарий и прогноз по текущей ситуации на рынке

К середине торгового дня основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС демонстрируют достаточно глубокую просадку по отношению к уровням предыдущего закрытия. Локальный рынок выглядит намного слабее, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на внешний фон. Но это не удивительно. Сегодня он частично реализовал накопившийся за последние недели потенциал для коррекционного падения.

Стоит отметить, что рублевый индекс ММВБ уже в первые секунды торгов закрепился ниже недавней значимой поддержки, располагавшейся в районе 2200 п. Таким образом, в нем сформировался среднесрочный технический сигнал на продажу. В качестве следующей цели для него выступает уровень 2150 п. Что же касается долларового индекса РТС, то он пока пытается удержаться выше своей двухнедельной поддержки, расположенной в районе 1120 п. В целом же сложившаяся техническая картина на российском рынке говорит в пользу того, что недавнее рождественское ралли уже завершено.

К 15.00 мск индекс ММВБ понизился на 1.67%. Индекс РТС потерял 1.25%.

Мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH7) торгуются в состоянии незначительной бэквордации величиной в 2.3 п., или 0.2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенной внутридневной просадки индекса ММВБ наиболее ликвидные акции торгуются преимущественно с понижением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек опережающим падением выделились бумаги Лукойл (LKOH RM, -2.37%) и Магнит (MGNТ RM, -3.64%). Их текущая слабость связана с тем, что сегодня они торгуются уже без промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2016 г.

Бумаги Транснефть-ап (TRNFP RM, -3.14%) потеряли поддержу после недавнего известия о том, что ФАС утвердила повышение тарифов естественной монополии в 2017 году с коэффициентом 0.9 к инфляции. Кроме того, стало известно, что тариф за прокачку по нефтепроводу Заполярье-Пурпе составит 399 рублей за тонну, что существенно ниже предлагавшихся "Транснефтью" расценок.

Заметно хуже рынка также торгуются бумаги Россети-ао (RSTI RM, -3.71%), Татнефть-ао (TATN RM, -2.62%), Мечел-ао (MTLR RM, -4.35%), Распадская (RASP RM, -2.52%), ОГК-2 (OGKB RM, -4.53%). Все указанные бумаги в течение нескольких предыдущих недель выступали лидерами прироста. Поэтому текущие распродажи в них представляют собой фиксацию среднесрочной прибыли.

Заметно сильнее рынка выглядят бумаги Башнефть-ао (BANE RM, +0.07%), ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +0.71%), НЛМК (NLMK RM, +0.58%), ММК (MAGN RM, +1.24%), ФСК ЕЭС (FEES RM, +0.67%), Мосэнерго (MSNG RM, +2.54%).

Среди низколиквидных бумаг заметным событием стало повышение акций ЧЦЗ (CHZH RM, +3.17%). Они пользуются спросом на фоне сообщения о том, что в адрес ПАО «Челябинский цинковый завод» поступило обязательное предложение от ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» о приобретении обыкновенных акций эмитента по цене 681 руб., что предполагает премию порядка 4.7% к их текущей биржевой цене. На текущий момент ОАО «УГМК» уже контролирует 95.57% акций ЧЦЗ.

В настоящее время индекс ММВБ встретил временную поддержку вблизи отметки 2180 п. Во второй половине дня на ход торгов в России может оказать влияние публикация ряда значимых макроэкономических показателей в США, среди которых значатся оценка ВВП за 3 кв. и еженедельная статистика по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице (16.30 мск). В целом же наметившаяся консолидация локального рынка говорит о том, что основное внутридневное движение на нем уже реализовалось. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса ММВБ недалеко от текущего уровня, с существенным понижением в диапазоне от 1% до 2% по итогам дня.

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