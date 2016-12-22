Открытие Брокер: Конец года для рубля будет ознаменован резким ослаблением

К 15:10 (мск) индекс ММВБ снизился на 1,4% до 2181,27 пт., а РТС — на 1,11% до 1128,01 пт. К середине дня российский рынок активно снижался при высоких объёмах. Идея фиксации прибыли от выдающегося роста в текущем году завладела участниками торгов, тем более, что рабочих дней для выполнения данной миссии осталось немного. В лидерах падения, естественно, бумаги «Сбербанка» (-2,1%), которые накануне взобрались до рекорда в 185,34 руб., но с тех пор потеряли уже почти 14 руб. стоимости. Впрочем, среди самых слабых бумаг оказались: «Мечел» (-3,68%), «ТГК-1» (-3,64%), «Магнит» (-3,49%; дивидендный разрыв), «Россети» (-3,46%), «Татнефть» (-2,88%; может пострадать из-за ситуации с «Татфондбанком»), привилегированные «Транснефть» (-2,61%), а также «ЛУКОЙЛ» (-2,59%; также дивидендный разрыв). И пару слов о лидерах: «Соллерс» (+2,77%), «Мосэнерго» (+2,46%), Polymetal (+1,0%), «Акрон» (+0,99%), «ММК» (+0,85%). «ФСК ЕЭС» (+0,65%) планирует потратить на инвестиционную программу в течение пяти лет 487 млрд руб. Московская биржа (-1,87%) продолжает расширять сотрудничество с китайскими брокерами. CITIC Securities и Galaxy Securities планируют предоставлять доступ своим клиентам к торгам на Московской бирже, что, естественно, позитивно для российских активов.

АФК «Система» (-0,48%) продала 0,63% акций МТС (-1,76%), снизив свою долю до 50,03%. В целом, коррекция в индексе ММВБ может продолжиться до 2100 пунктов. Как минимум, до нового года идей для роста не ожидается, а портфельные управляющие продолжат заполнять графу прибыли от годовых операций.

Рубль вновь укреплялся, игнорируя снижение нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3295 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала до 10,33%, недельная — до 10,41%, месячная — до 10,46%. В целом, падение ставок говорит о росте рублёвой ликвидности, но налоговый период всё же повышает предложение валюты, что оказывает поддержку рублю. Максимальная усреднённая депозитная ставка в десяти крупнейших банках РФ упала до 8,4% во II декаде декабря, что неудивительно на фоне дальнейшего падения доходностей по рублёвым ОФЗ. Банки ожидают снижения инфляции, а с ней и ставки ЦБ РФ. К примеру, «Сбербанк» увеличил свой ипотечный портфель к 1 декабря на 12% по сравнению с аналогичным периодом год назад, чему способствовало снижение ставок до докризисных уровней. Соответственно, падение кредитных ставок сопровождается падением доходности депозитов. Впрочем, для рубля это пока имеет мало значения, так как он остаётся весьма привлекательным для Carry Trade. К 15:10 (мск) валютная пара USD/RUB снизилась на 0,43% до 60,907, EUR/RUB — 0,25% до 63,637.

Активность торгов в Европе снижается вместе с волатильностью перед рождественскими праздниками. Почти все секторы окрасились в красное, кроме фармацевтов. Бумаги Actelion Ltd. подскочили почти на 8% на новостях о возобновлении переговоров о продаже с J&J, хотя ещё неделю назад они разошлись, недовольные друг другом. Banca Monte dei Paschi di Siena SpA теряет уже почти 30% за четыре торговых дня на фоне усилившихся рисков национализации. Как минимум, крупные инвесторы не проявили интереса к покупке доп. эмиссии акций, что может привести финансовую организацию к банкротству. Худшим сектором стали добывающие компании на фоне коррекции сырьевых контрактов: Anglo American (-0,66%), BHP Billiton PLC (-1,26%), Antofagasta PLC (-1,56%). К 15:10 (мск) DAX составил 11461,83 (-0,06%), CAC40 — 4827,6 (-0,13%), FTSE 100 — 7032,74 (-0,12%).

Пока нефть снижается на опасениях увеличения поставок из Ливии, обратим внимание на некоторые интересные новости. Норвежская служба погоды сообщает, что на островах Шпиц-Бергена температура воздуха упала до нуля градусов, а в районе Северного полюса — до -4 градусов по Цельсию, хотя обычно в это время бывает -30 по Цельсию. К 15:10 (мск) контракт нефти Brent составил $54,17 (-0,53%), WTI — $52,23 (-0,50%), золото торговалось на уровне $1131,5 (-0,15%), медь — $5443,23 (-1,12%), никель — $10570 (-2,40%), палладий — $654 (-0,89%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,1% до 102,94. NZD, CAD, AUD слабели от 0,2% до 0,5%. К 15:10 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,045 (+0,23%), GBP/USD — $1,234 (-0,11%), USD/JPY — 117,67 (+0,1%).

Вечером ждём американские данные по заказам на товары длительного пользования, первичные обращения за пособием по безработице и окончательную оценку ВВП за III квартал — в 16:30 (мск). Далее в 17:00 (мск) выйдут индексы цен на жилье, а в 18:00 (мск) — индекс опережающих экономических индикаторов в США. Фиксация прибыли на российском рынке продолжится, хотя до конца дня индексы могут ликвидировать часть потерь. Возможно, что и конец года для рубля также будет ознаменован резким ослаблением, когда пройдёт повышенный спрос налогового периода.

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