Альпари: Доллар интересен для покупки в корзину сбережений

Рубль все еще чувствует себя королем ситуации, укрепляясь в парах с иностранными валютами на фоне коррекции в нефти. Спрос на российскую валюту в рамках налогового периода и потока бюджетных денег на рынок успешно противостоит сдержанному внешнему негативу.

За доллар США к настоящему времени дают 60,88 руб. (-0,4%). Евро стоит 63,70 руб. (-0,1%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 23 декабря, составляют 60,86 руб. за американскую валюту и 63,56 руб. за европейскую. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 24 и 4 копейки соответственно.

Цены на нефть отступают днем в четверг. Баррель североморского сырья Brent стоит сейчас $54,14 (-0,5%). Техническим уровнем поддержки является $54,0, и при его пробое «медведи» двинутся к $53,60 за баррель.

Спрос на российскую валюту на внутреннем рынке ликвидности конечен, он завершится уже к вечеру пятницы, когда перестанет работать фактор налогового периода с пиковой выплатой до понедельника, 26 декабря. Примерно к этому же времени бюджетные средства поступят на соответствующие счета и к целевым адресатам.

Текущую стоимость доллара США интересно использовать для покупки иностранной валюты в корзину собственных сбережений до 50%. Еще 40% в ней должны занимать рубли, а остальное евро.

Анна Бодрова, старший аналитик

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