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mfd.ruАналитикаКомментарии22 декабря 2016 г.Dukascopy Bank SA: сегодня во второй половине д...
сегодня
15:04

Dukascopy Bank SA: сегодня во второй половине дня вероятно продолжение падения акций нефтегазовых компаний

В четверг утром, несмотря на укрепление рубля относительно доллара на 40 копеек с начала сегодняшнего дня, российские индексы акций снижаются вслед за котировками сырьевых компаний. Так, индекс ММВБ теряет 1,6%, опустившись ниже отметки 2200 пунктов, а индекс РТС снизился на 1,3% до 1126,5 пункта. В лидерах падения оказались бумаги нефтегазовых компаний, котировки которых следуют за ценами на нефть. Дело в том, что нефтяные контракты дешевеют второй день подряд на новостях о неожиданном увеличении объемов сырой нефти в нефтехранилищах США. Падение европейских и азиатских индексов акций также оказывает давление на российские фондовые индикаторы.

В четверг во второй половине дня мы ожидаем продолжения падения акций нефтегазовых компаний, которое может усилиться в случае публикации позитивной статистики в США. Если объем заказов на товары длительного пользования вырастет больше ожиданий рынка, то опасения быстрого повышения ставок в США со стороны ФРС могут усилиться и привести к укреплению американской валюты.

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