Freedom finance: Индекс ММВБ пробил вниз психологическую отметку 2200 п, но это не является предвестником коррекции

Надежды на рост не рухнули, несмотря на то, что Индекс DJIA вчера не достиг психологической отметки 20 000 пунктов. Сегодня в США выйдет статистика по обращениям за пособиями и более важная - по заказам на товары длительного пользования в ноябре. Если они выйдут лучше ожиданий, американский рынок пойдет наверх и увлечет за собой и российский. Других значимых драйверов сегодня нет. Нефть снова снизилась ниже $55, но при этом рубль не падает, а напротив, укрепляется к доллару. Это может быть связано с продажей валюты крупными игроками на фоне того, что пока на нее нет существенного спроса, соответственно, курс идет вниз. Также причиной продаж могло стать пробитие вниз отметки 61. Полагаю, что сегодня курс будет торговаться в диапазоне 60-61.

На локальном рынке в фокусе закрытие реестров на дивиденд в Магните и Лукойле, в связи с этим бумаги корректируются более чем на 2%, я полагаю, что в ближайшие дни котировки будут расти, акции будут торговаться лучше рынка, поскольку дивидендные ожидания на будущее предполагают как минимум сохранение текущих уровней дивидендов по этим бумагах.

Большинство основных бумаг сегодня также снижаются в пределах 2%, я полагаю, что такая динамика сохранится до выхода статистики из США, но вечером, вероятнее всего, рынок развернется наверх и закрытие будет вблизи вчерашних значений. Индекс ММВБ пробил вниз психологическую отметку 2200 п, но это, по моему мнению, не является предвестником грядущей сильной коррекции. Хуже рынка могут быть акции финансового сектора. На положительной территории закроются бумаги ФСК на новости о том, что ее вырчка может превысить 200 млрд руб. При сохранении уровня рентабельности прибыли около 30%, дивиденд может составить около 2,3 коп. на акцию, что соответствует доходности 11%. Ориентир по индексу ММВБ: 2190-2200 п.

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