Альпари: Индекс ММВБ проведет сессию четверга в коридоре 2180-2220 пунктов

Российский фондовый рынок в четверг открылся в минорном настроении. К настоящему времени ведущие биржевые индексы отступают в среднем на 0,8%. В лидерах утренних продаж отметились акции «Магнита» и «Лукойла». В положительной зоне торгуются бумаги «Акрона» и «Мечела».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился умеренно негативным. Американские рынки завершили предыдущую сессию ограниченными продажами, фьючерс на индекс S&P на премаркете отступает. Индекс Dow Jones в текущем году вырос на 15% и до сих пор уверенно стоит у рекордных максимумов, поэтому предрождественская фиксация части прибыли ему явно не повредит.

Цены на нефть утром в четверг едва заметно снижаются. Баррель сорта Brent стоит сейчас $54,42 (-0,05%). Вышедшие накануне данные по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США показали рост запасов черного золота на 2,256 млн баррелей против прогноза снижения индикатора на 2,515 млн баррелей. Столь заметное отставание реальных цифр от прогнозов рынок отыграл закономерным понижением котировок сырья. Это было вполне ожидаемо: новостной поток от ОПЕК давно реализован в ценах, внешний фон нейтрален, и инвесторам нужны свежие катализаторы.

Евро/доллар утром в четверг продолжает символический рост. Основные торги идут вокруг 1,0444, прирост наблюдается второй день подряд. Вчерашняя статистика со стороны США по продажам вторичного жилья оказалась сильнее прогнозов, индикатор вырос до 5,61 млн против ожидания в 5,50 млн домов. Однако инвесторы начали привыкать к стабильно положительной американской статистике и сосредоточились на позитивном отчете еврозоны по индексу потребительского доверия в декабре.

Сегодняшний макроэкономический календарь будет интересным. США опубликуют данные по окончательному ВВП в третьем квартале, где темпы расширения экономики могут быть сильнее первоначальной оценки. Выйдет еженедельный отчет по числу требований на получение пособия по безработице, а также показатели по заказам на товары длительного пользования за ноябрь. Чуть позже планируется представить статистику по личным доходам и расходам американцев.

Российский рубль начал торги четверга продолжением укрепления в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 60,98 руб. (-0,3%). Спрос на рубли в рамках налогового периода вкупе с довольно дорогой нефтью дает российской валюте больше поддержки, чем требуется. Пик налоговых платежей придется на следующий понедельник, тогда же рубль способен попасть под давление. Предполагаемый диапазон торгов парой доллар/рубль на сегодня составляет 60,80-61,75.

Индекс ММВБ проведет сессию четверга в коридоре 2180-2220 пунктов.

По информации из деловых кругов участие итальянского банка Intesa Sanpaolo в приватизации 19,5%-ного пакета акций компании «Роснефть» является серьёзной поддержкой итальянского банковского бизнеса в целом, контролируемого структурами католической церкви. Недавний берлинский теракт может негативно сказаться на электоральном рейтинге партии христианских демократов, в четвёртый раз подряд возглавляемой действующей бундесканцлерин Ангелой Меркель, поэтому её перспективы на осенних выборах в бундестаг трудно назвать в целом сколько-нибудь определёнными.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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