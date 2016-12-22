Альпари: Валютная пара EUR/USD: цель 1,0464

В среду курс евро/доллар скорректировался до уровня 1,0451. Ожидания по вчерашнему дню оправдались. Доллар США подешевел по всему рынку на фоне снижения доходности американских облигаций и сокращения по нему длинных позиций перед новогодними праздниками. В преддверии рождественских праздников активность трейдеров с каждым днём будет снижаться. А с их уходом снизятся торговые объёмы. В связи с низкой ликвидностью возможны резкие непредсказуемые ценовые колебания.

В Азии евро против доллара США торгуется в плюсе. Курс поднялся до 1,0448. Сегодняшнее утро напоминает начало вчерашнего дня, когда курс евро в Азии подскочил до 1,0419. По прогнозу ожидается рост пары евро/доллар до 1,0464. Рост должен начаться от 1,0424. Вероятен прокол трендовой линии, как в среду, поэтому не стоит торопиться покупать евро от линии. Продавцы по тренду могут продавить цену до 1,0419. Если этот уровень будет пройден, то сценарий на рост отменится.

Но не факт, что рынок будет придерживаться этого сценария. Для покупателей есть два контрольных уровня: 1,0425 и 1,0419. Пробой первого не так страшен, если цена быстро вернётся обратно. Закрытие часа ниже 1,0417 отменит сценарий на рост. Около трендовой линии лучше пользоваться ордерами BuyStop по максимуму предыдущего бара, чем входить по рынку. Пусть цена будет хуже, зато меньше риска.

Согласно техническому анализу внутридневной прогноз: минимум – 1,0423 (текущий в Азии), максимум – 1,0464, закрытие – 1,0445.

В 12:00 мск в еврозоне выйдет экономический бюллетень ЕЦБ.

В 12:30 мск Великобритания выпустит данные по ВВП за третий квартал.

В 16:30 мск в Канаде выйдет индекс потребительских цен за ноябрь, розничные продажи за октябрь. США опубликуют заказы на товары длительного пользования за ноябрь, окончательный прирост ВВП за третий квартал 2016 года, число требований на пособие по безработице за неделю 11-17 декабря.

В 17:00 мск в США выйдет индекс цен на жилье за октябрь.

В 18:00 мск в США выйдет базовый индекс расходов на личное потребление за ноябрь, личные доходы/расходы за ноябрь, индекс опережающих индикаторов от СВ за ноябрь.

Владислав Антонов, аналитик

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