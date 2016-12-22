Банк "Глобэкс": Российский фондовый рынок откроется снижением

Российский фондовый рынок откроется снижением на фоне падения котировок европейских и американских биржевых индексов. Проблемы одного из крупных банков Италии, который власти обещают поддержать, оказали влияние на другие банки стран ЕС. В частности, вчера акции испанских банков продемонстрировали снижение на 2%. Однако к закрытию торгов бумаги попытались вернуться на прежние вершины. Вероятно, инвесторов ободряет приемлемые значения коэффициента капитала первого уровня (11,8%–12,7%).

На товарном рынке цена нефти снизилась после увеличения запасов сырой нефти в США – показатели выросли на 2,256 млн барр. Добыча снизилась на 10 тыс. барр. Сегодня котировки «чёрного золота» будут консолидироваться перед пятничными данными по активным буровым вышкам.

На вечерней сессии доллар несколько окреп к рублю. Сегодня мы ожидаем боковую динамику по паре доллар/рубль.

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