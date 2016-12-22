Открытие Брокер: ЦБ РФ искусно применяет инструменты абсорбирования лишней ликвидности

По итогам торгов 21 декабря индекс ММВБ снизился на 0,63% до 2212,33, а RTS на 0,15% до 1140,88. Торговый день оказался довольно активным. В первой половине дня бумаги Сбербанка подскочили в короткий период времени до отметки 185,34 за обыкновенную акцию. Некоторые на рынке связывают это с вхождением крупного иностранного инвестора, но подобные тактики также используются для закрытия больших позиций с приведением в исполнение принудительных ордеров по рискованным коротким продажам. В итоге, к закрытию дня бумага просела на 0,68% до уже не рекордных 174,71. К финалу торгов на общее состояние рынка повлияла нефть, которая растеряла дневной оптимизм из-за роста запасов в США. Бумаги «ЛУКОЙЛа» (+0,7%) торговались последний день с дивидендами, да ещё менеджмент продолжает выкупать акции с рынка. В лидерах дня оказались: «Мосэнерго» (+5,61%), ЛСР (+1,14%), «Распадская» (+1,12%), привилегированные акции Сбербанка (+0,92%). На противоположном полюсе рынка оказались: ТГК-1 (-6,78%), «КАМАЗ» (-3,34%), «ФСК ЕЭС» (-2,74%), привилегированные акции «Башнефти» (-2,71%), «Акрон» (-2,49%). Акции «Сургутнефтегаза» не испытывают большого оптимизма от крепкого рубля: -2,46% привилегированные и -1,26% обыкновенные. Торги на валютном рынке вновь развивались в пользу отечественного рубля. Опасения по поводу провала в декабре из-за навеса избыточной ликвидности не оправдались. ЦБ РФ весьма искусно применяет инструменты абсорбирования лишней ликвидности. Кроме того, Минфин перевыполнил дополнительный план размещений ОФЗ в текущем году. Накануне было размещено два выпуска с неизменно высоким спросом. На аукционе ОФЗ-ПК 24019 предложение составляло 25 млрд рублей при спросе 53,876 млрд рублей, а средневзвешенная доходность по бумагам с погашением 16 октября 2019 года составила 10,51%. Другой аукцион прошёл менее успешно. Минфин предложил ОФЗ-ПД выпуска 26219 в объёме 20 млрд. Однако разместить удалось бумаги всего на 12,66 млрд рублей при общем спросе 19,903 млрд. Средневзвешенная доходность по бумагам с погашением 16 сентября 2026 года составила 8,61%. Тем не менее, рубль провёл день вблизи 61,1 за доллар, а в паре с евро закрепился в диапазоне 63,5-64.

Торги в США завершились снижением индексов. Американским спекулянтам пока не удалось добраться до заветной отметки 20 тыс. по Dow Jones. Кстати, секторы нефтяников и прочих добывающих компаний были растущими, хотя титулованные корпорации все же завершили день в минусе. Основные распродажи коснулись бумаг фармацевтов и банков: Pfizer (-1,4%), Merck (-1,75%), Bank of America (-0,35%), Citigroup (-0,08%). Самое удивительное в том, что «Индекс страха» также снизился и оказался на минимальных значениях с 2014 года. VIX потерял 1,57% и упал до 11,27. Статистика также не подвела и подтвердила, что ФРС вполне обоснованно озаботился будущей инфляцией. Продажи домов на вторичном рынке выросли в ноябре на 0,7% при ожиданиях снижения на 1,0% до 5,61 млн единиц. В итоге DJIA упал на 0,16% до 19941,96, S&P 500 на 0,25% до 2265,18.

Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Индексы в Гонконге и Токио ушли в минус. В Австралии и Южной Корее, напротив, инвесторы оказались оптимистичней. ВВП Новой Зеландии вырос в III квартале на 1,1% по сравнению с 0,7% в предыдущей оценке, а в годовом выражении поднялся на 3,5% по сравнению с предыдущей оценкой в 3,4%. Доходность американских 10-летних казначейских обязательств сократилась до 2,53%. К 8:55 (мск) Shanghai Composite снизился на 0,01% до 3137,05, Nikkei 225 на 0,21% до 19403,25.

Усилия китайских властей всё же привели к тому, что жители Пекина увидели голубое небо. Однако загрязнение воздуха в ряде северных провинций остаётся на опасных уровнях. Кстати, в долгосрочном плане подобные ситуации могут привести к ограничению планов потребления как угля, так и автомобильного топлива, а также ускорить переговоры КНР по поставкам природного газа. Тем более, что в ноябре Китай импортировал рекордные 2,66 млн тонн СПГ. Впрочем, вернёмся к рынку нефти. Накануне котировки испытывали оптимизм в течение дня на статистике API, но затем вышли данные Минэнерго. На неделе, завершившейся 16 декабря, коммерческие запасы нефти в США выросли на 2,3 млн бар. до 485,4 млн бар. Прогноз был направлен на ожидания снижения запасов до 2,4 млн бар. Запасы бензина сократились на 1,3 млн бар., а дистиллятов на 2,4 млн бар. В целом, отчёт нельзя назвать слишком «медвежьим», поскольку наблюдается сокращение запасов топливных компонентов. В целом, топливные запасы упали на 11,9 млн бар. Рост запасов сырой нефти мог быть связан с увеличением импорта на 1,1 млн бар. до 8,5 млн бар. ежесуточных поставок. Средний показатель потребления за четыре недели составил: 19,8 млн бар. нефти в сутки (-1,3% за год), 9,0 млн бар. бензина в сутки (-3,0% за год), а также 4,0 млн бар. дистиллятов в сутки (+11,7% за год). Таким образом, цифры потребления оказались более пессимистичными, чем статистика запасов. Добыча в США за отчётную неделю снизилась на 10 тыс. бар. до 8,786 млн бар. в сутки, но с начала декабря все ещё показывает рост на 89 тыс. бар. Так или иначе, а на торгах в четверг нефть стабилизировалась за счёт слабеющего доллара и надежд на дисциплинированное сокращение добычи договорившимися производителями. Впрочем, стабилизация эта была недолгой, так как существенных коррекций в долларе пока не предполагается, а риском для самого рынка нефти может быть восстановление поставок из Ливии, где Национальная нефтяная компания обещает нарастить экспорт ещё на 270 тыс. бар. в сутки, после открытия нефтепроводов из западных провинций страны. К концу декабря производство в Ливии подскочило почти до 600 тыс. бар. в сутки на фоне улучшившейся ситуации с безопасностью. И немного о золоте. Резервы SPDR Gold Trust сократились ещё на 3,6 тонн до 824,54 тонн. К 9:15 (мск) Brent подешевела на 0,15% до $54,38, WTI на 0,17% до $52,4, золото на 0,22% до $1130,7, медь на 0,98% до $5450,95, никель на 1,11% до $10710, палладий на 0,70% до $655,3.

Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался и торговался возле отметки 103. К 9:15 (мск) пара EUR/USD укрепилась на 0,09% до $1,043, GBP/USD на 0,02% до $1,236, USD/JPY на 0,09% до 117,66.

Из статистики на четверг можно выделить британский ВВП в 12:30 (мск), затем американские данные по заказам на товары длительного пользования, первичным обращениям за пособием по безработице и окончательную оценка ВВП за III квартал в 16:30 (мск). В 17:00 (мск) выйдут индексы цен на жилье, а в 18:00 (мск) – индекс опережающих экономических индикаторов в США. Российский рынок начнёт новый день вблизи уровней закрытия накануне. Поводов для роста почти нет, так как нефть все же склоняется к лёгкой коррекции, да и конец года заставляет участников рынка закрывать излишние позиции. Рубль останется в диапазоне 61-62 за доллар, что не удивляет при текущей ставке ЦБ и инфляции. Кстати, Росстат насчитал за прошлую неделю всего 0,1% роста цен, что выводит нас на оптимистичный сценарий инфляции на конец года в районе 5,5%-5,6%.

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