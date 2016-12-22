ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Рынок энергоносителей. Снижение цен нефти на фоне данных о росте запасов в США

Цены энергоносителей в прошедший день двигались вразнобой. Так, цены на натуральный газ в США заметно выросли. А вот по нефти произошло ощутимое снижение цен. Важным новостным фоном для рынка нефти били опубликованные EIA недельные данные по запасам и добыче нефти. За неделю, закончившуюся 16 декабря 2016 года, коммерческие запасы нефти в США выросли на 2,256 млн. баррелей (до 485,449 с 483,193 млн. баррелей неделей ранее). Напомним, что вышедшие во вторник данные API уверяли, что запасы нефти в США снизились на 4,15mb (Запасы в Кушинге +0.69mb, GASOLINE -1.96mb, DISTILLATES -1.55mb). Тем самым API по основной цифре изменения запасов вновь выстрелило «в молоко» не угадав даже его знак.

Запасы моторного топлива на этот раз за неделю снизились на 1,3 млн. баррелей (до 228,7 с 230,0 млн. баррелей неделей ранее). Нетто импорт нефти и нефтепродуктов за неделю подрос на 1,194 mb/d (до 4,794 с 3,600 mb/d в предыдущую неделю). Импорт нефти за неделю вырос на 1,039 mb/d. Суммарные запасы нефти и нефтепродуктов за неделю снизились на 11,9 млн. баррелей. (до 2023,8 с 2035,7 млн. бар. неделей ранее). Произошло это за счет резкого снижения пропан-пропиленовых фракций и иных нефтеподобных жидкостей, которые активно сжигались по случаю стоявших холодов. На графике суммарных запасов обозначился пока небольшой, но достаточно заметный «кивок» вниз.

Согласно оценкам среднедневные объемы добычи за неделю, закончившуюся 16 декабря, снизились на 10 тыс. баррелей в сутки (до 8,786 с 8,796 mb/d неделей ранее). Произошла небольшая коррекция подскока предыдущей недели. От минимальных отметок добыча на текущий момент теперь выше на 358 тыс. баррелей. (От максимумов лета 2015 года — меньше на 0,824 mb/d или на 8,6%).

Вышедшие данные оказались близкими к нейтральным. Первой реакций на подрастание запасов стало небольшое снижение цен. Однако динамика добычи не способствует слишком активному снижению - неделя в США не смогла удовлетворить радетелей за опережающее подрастание добычи.

Приближается начало 2107 года, и основная интрига будет состоять в выполнимости странами ОПЕК+ взятых ими обязательств по сокращению добычи нефти. Россия уже в конце января предлагает провести заседание комитета по контролю за сокращением добычи странами ОПЕК+, в который входит 3 страны из ОПЕК и 2 страны не входящие в картель. Напомним, что ОПЕК планировало сократить добычу на 1,2 mb/d. И примерно половину этого обещали сократить страны вне картеля. РФ планирует придерживаться обязательств по снижению производства на 300 тыс. баррелей. (Кроме того Мексика сократит добычу на 100 тыс. баррелей нефти в сутки, Оман — на 40 тыс., Азербайджан — на 35 тыс., Казахстан — на 20 тыс. Сокращение еще 63 тыс. баррелей распределится между Суданом, Южным Суданом, Малайзией, Экваториальной Гвинеей, Брунеем и Бахрейном).

Между тем, пока (по прогнозам министра энергетики РФ Александра Новака) российские нефтяные компании по итогам 2016 года увеличат добычу нефти на 2,5%, до 547,5 млн. тонн. Опережающими темпами (+11,5%) росла добыча на шельфе, В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке(+9,4%). Экспорт в 2016 году вырастет на 4,8% и достигнет 253 млн. тонн. Так что январская интрига по нефти для рынков сопоставима по значимости с событиями в США по передаче власти.

Другая аналитика