Альпари: Спрос на рубль сохранится

В среду по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 29,25 коп. (-0,48%), до 61,16 руб., курс евро – на 5,00 коп. (-0,08%), до 63,80 руб.

Центральный банк России с 22 декабря повысил официальный курс доллара США на 68,75 коп., до 61,1092 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 63,6086 руб., что ниже предыдущего дня на 59,20 коп.

21 декабря торги на Московской бирже открылись снижением по доллару и евро. Рубль ушёл в плюс на фоне роста нефтяных котировок. Их повышение вызвали данные по запасам сырой нефти в США от Американского института нефти опубликованные ночью во вторник.

Дополнительные силы российская валюта черпала от налогового периода и аукционов Минфина. В первой половине дня курс доллар/рубль снизился до 60,86, курс евро/рубль – до 63,47.

21 декабря Минфин РФ провёл два аукциона по размещению ОФЗ на сумму 45 млрд рублей. Облигации были размещены полностью. Спрос на 10-летние облигации совпал с предложением, на 3-летние – превысил в 2 раза.

После выхода еженедельных данных по рынку энергоносителей от Минэнерго США баррель Brent подешевел на 1,73%, до $54,51. Рынок ожидал сокращения запасов, а они за минувшую неделю увеличились на 2,3 млн баррелей. К закрытию дня курс доллара восстановился с 60,86 до 61,17 руб., курс евро – с 63,47 до 63,80 руб.

Если посмотреть на другие данные отчета, то его сложно назвать негативным для рынка нефти. Запасы бензина упали на 1,3 млн баррелей, запасы дистиллятов – на 2,4 млн баррелей. Объем добычи нефти в Штатах сократился на 10 тыс. баррелей в сутки, до 8,786 млн баррелей в день.

В четверг на торгах в Азии «быки» по нефти пытались частично отыграть вчерашние потери. Пока неудачно. На момент написания обзора баррель Brent стоит $54,46 (-0,09%). Учитывая, что приближаются рождественские праздники, то цена может быстро вернуться к уровням $55,00 или $55,50. Если с открытия торгов в Европе покупатели не перейдут в наступление, то возрастут риски падения до $53.50.

Если предположить, что на тонком рынке Brent вернётся к уровню $55,10, курс доллара снизится до 60,70 руб. Если американский доллар подешевеет к основным валютам, то на фоне повышения нефтяных котировок курс доллара снизится до 60,55 руб. По паре евро/рубль на часах похоже на разворот, поэтому падение ниже 63,47 не рассматривается. При снижении цен на нефть до $53,50, курс доллара восстановится до 61,50 руб. Мы выбираем сценарий на укрепление рубля, так как спрос на него остаётся высокий.

Владислав Антонов, аналитик

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