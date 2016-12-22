АКИБ "Образование": Комментарий и прогноз по текущей ситуации на рынке

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно-негативное.

Мы ожидаем открытия рынка с умеренным понижением около 0.3% по индексу ММВБ, вблизи отметки 2205 п. Ближайшими значимыми поддержками станут уровни 2200, 2190 п. В качестве сопротивлений выступят отметки 2220, 2230 п.

Вероятно, после умеренно-негативного старта торгов индекс ММВБ продолжит понижение к ближайшей значимой "круглой" отметке 2200 п., вблизи которой он сможет встретить временную поддержку.

Во второй половине дня наиболее значимым ориентиром для участников локальных торгов останется характер изменения стоимости фьючерсов на нефть. Некоторое влияние на ход торгов в России также может оказать публикация ряда значимых макроэкономических показателей в США, среди которых оценка ВВП за 3 кв. и еженедельная статистика по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице (16.30 мск).

В минувшую среду основные российские фондовые индексы ММВБ (-0.63%) и РТС (-0.15%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Относительная устойчивость долларового индекса РТС была обусловлена внутридневным укреплением рубля. В то же время рублевый индекс ММВБ сменил свою безыдейную внутридневную консолидацию на существенную просадку под закрытие основных торгов. Распродажи российских акций наметились до вечерней публикации еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США, которая в целом имела смешанный характер. Существенный прирост запасов углеводородного сырья состоялся одновременно с сопоставимым сокращением запасов бензина и дистиллятов.

Добавим, что вопреки ожиданиям, мы пока не наблюдаем достаточно масштабного коррекционного отката российского рынка от недавних максимумов. Индексы ММВБ и РТС неспешно разгружают свою накопившуюся перекупленность в форме консолидации. Этому способствует тот факт, что фьючерсы на нефть сорта Brent сумели "устояться" в границах сравнительно высокого ценового диапазона $53-$57.5 за баррель.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH7) пришли в состояние существенной бэквордации величиной в 11.9 п., или 1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенного падения индекса ММВБ, состоявшегося по итогам торгового дня, наиболее ликвидные бумаги закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди низколиквидных акций стоит отметить разнонаправленную внутридневную динамику акций НКНХ-ао (NCNC RM, +6.68%), НКНХ-ап (NCNCP RM, -3.97%). Поводом для столь неоднозначного движения послужило сообщение о том, что ПАО «Татнефть» заключило договор о продаже своего пакета обыкновенных акций ПАО «Нижнекамскнефтехим». Стоимость указанной сделки в пересчете на одну бумагу составила 79.44 руб., что предполагало премию в размере 15.3% по отношению к их цене закрытия во вторник, 20 декабря.

Отметим продолжившиеся покупки в акциях Аэрофлот (AFLT RM, +0.33%). В этих бумагах уже более года развивается устойчивое долгосрочное повышение без серьезных коррекционных спадов. Начало указанного движения примерно совпало с прекращением деятельности конкурировавшей независимой авиакомпании "Трансаэро". С технической точки зрения эти акции выглядят очень сильными во всех временных диапазонах. Тем не менее, назревающий слом долгосрочного восходящего движения может иметь стремительный и достаточно масштабный характер.

Заметно слабее рынка закрылись бумаги Газпром (GAZP RM, -1.44%), МосБиржа (MOEX RM, -1.71%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -1.26%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, -2.46%), Русгидро (HYDR RM, -2.04%), ФСК ЕЭС (FEES RM, -2.74%).

Перед началом торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США понизились в цене в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent после резкой вечерней просадки балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Японский фондовый индекс Nikkei225 понизился на 0.2%. Гонконгский Hang Seng просел на 0.9%.

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