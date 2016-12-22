ИК Финам: Утром ожидается боковик по рублю и снижение по ММВБ

Незадолго до открытия торговой сессии на Мосбирже для российского рынка сложился достаточно негативный внешний фон. Японский индикатор Nikkei 225 теряет 0,26%. Чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю составили 114,1 млрд йен, против 278,4 млрд йен неделей ранее. Китайский индекс CSI300 снижается на 0,36%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,2%.

Нефть основных сортов дешевеет в пределах 0,2%. Баррель Brent стоит $54,41, а Light - $52,42. Вчера вечером вышли официальные данные от EIA по запасам и добыче. Запасы нефти в США выросли на 2,256 млн барр. Добыча снизилась на 10 тыс. барр. Судя по всему, для дальнейшего похода наверх нефтяным котировкам нужна поддержка в виде начала сокращения странами ОПЕК+ добычи в ранее оговорённых объемах.

На мой взгляд, из-за влияния негативного внешнего фона сегодня в первой половине стоит ожидать снижения по ММВБ в пределах 0,5%. В рамках вчерашней вечерней сессии фьючерс на ММВБ потерял менее 0,2%. На валютном рынке ожидается боковик по паре доллар/рубль. Негатив со стороны нефтяных котировок нивелируют налоговый период и стабильный индекс доллара.

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