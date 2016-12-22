Курс доллара 61.1092   Курс евро 63.6086  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruАналитикаКомментарии22 декабря 2016 г.ИК Финам: Утром ожидается боковик по рублю и сн...
сегодня
09:55

ИК Финам: Утром ожидается боковик по рублю и снижение по ММВБ

Незадолго до открытия торговой сессии на Мосбирже для российского рынка сложился достаточно негативный внешний фон. Японский индикатор Nikkei 225 теряет 0,26%. Чистые вложения нерезидентов в японские акции за неделю составили 114,1 млрд йен, против 278,4 млрд йен неделей ранее. Китайский индекс CSI300 снижается на 0,36%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,2%.

Нефть основных сортов дешевеет в пределах 0,2%. Баррель Brent стоит $54,41, а Light - $52,42. Вчера вечером вышли официальные данные от EIA по запасам и добыче. Запасы нефти в США выросли на 2,256 млн барр. Добыча снизилась на 10 тыс. барр. Судя по всему, для дальнейшего похода наверх нефтяным котировкам нужна поддержка в виде начала сокращения странами ОПЕК+ добычи в ранее оговорённых объемах.

На мой взгляд, из-за влияния негативного внешнего фона сегодня в первой половине стоит ожидать снижения по ММВБ в пределах 0,5%. В рамках вчерашней вечерней сессии фьючерс на ММВБ потерял менее 0,2%. На валютном рынке ожидается боковик по паре доллар/рубль. Негатив со стороны нефтяных котировок нивелируют налоговый период и стабильный индекс доллара.

Другая аналитика

сегодня
10:15
КИТ Финанс Брокер, четверг, премаркет: Тонкий рынок
сегодня
10:05
Открытие Брокер: ЦБ РФ искусно применяет инструменты абсорбирования лишней ликвидности
сегодня
09:57
ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Рынок энергоносителей. Снижение цен нефти на фоне данных о росте запасов в США
сегодня
09:56
Альпари: Спрос на рубль сохранится
сегодня
09:55
АКИБ "Образование": Комментарий и прогноз по текущей ситуации на рынке
сегодня
09:55
ИК Финам: Утром ожидается боковик по рублю и снижение по ММВБ
сегодня
09:43
ИФК «Солид»: Эксдивидендные разрывы негативно повлияют на индекс ММВБ
сегодня
09:38
ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Восходящий тренд на развивающихся фондовых рынках в 2017 году продолжится
сегодня
09:37
ГК Forex Club: Нефть развернулась и будет падать
вчера
17:28
УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка
вчера
16:14
Открытие Брокер: Лидеры становятся аутсайдерами, аутсайдеры — лидерами
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Куплю лицензии у Протоса
 
Post Office in Australia. Opening times
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2016 «МФД-ИнфоЦентр»
VDS для трейдеров
Top-100 блогов инвесторов, трейдеров и аналитиков