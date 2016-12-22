ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Восходящий тренд на развивающихся фондовых рынках в 2017 году продолжится

В последние дни на нефтяном рынке наблюдается боковая динамика, а фондовый рынок в такой ситуации не может ставить рекорды роста. Вчера нефтяные котировки и котировки акций закрылись в «отрицательной зоне».

Cреда – день выхода недельного отчета по запасам нефти в США от Управления по энергетической информации (EIA) при министерстве энергетики США. EIA сообщило, что запасы нефти в США выросли на 2,2 млн баррелей (против ожиданий аналитиков падения на 2,3 млн баррелей, по опросам The Wall Street Journal). Некоторые аналитики считают, что позитивный эффект от сокращения недельных запасов нефти в США в конце года может носить кратковременный характер. Не исключено, что перед тем как увидеть новую волну роста цены на нефть снизятся до технической поддержки 51 доллар за баррель. Ожидается, что в первом квартале 2017 года рынок нефти останется довольно сильно перенасыщенным, несмотря на запланированное сокращение добычи. Нефтедобыча в России за 2016 год составит, по ожиданиям, в сумме 547,5 млн тонн (11 млн баррелей в день), что на 2,5% больше по сравнению с прошлым годом, заявил министр энергетики Александр Новак. НПЗ производят больше топлива, чем требуется рынку. Французский банк Societe Generale считает, что соглашение между ОПЕК и другими ведущими нефтедобытчиками о сокращении добычи с января «должно поспособствовать тому, что цены на нефть в 2017 году будут пребывать в диапазоне $50-60.

Рост европейских акций вчера приостановился. Итальянский банк Monte dei Paschi di Siena снова вызвал беспокойство инвесторов, так как он должен достать 5 млрд евро к концу месяца, чтобы избежать государственной интервенции. Акции испанских банков упали, после того как Европейский суд отменил решение Испанского суда, которое ограничивало обязательства банков по минимальному снижению ипотечных процентных ставок (так называемым floor clauses).

В среду цены на золото немного выросли на фоне некоторого ослабления доллара. На цены золота давит отток средств из золотых биржевых фондов, который продолжается более месяца подряд, но он не может длиться бесконечно долго. «Учитывая наблюдаемую динамику доллара, нет существенных драйверов падения для цен на золото», – сказала аналитик в ABN Amro Джорджетта Боул. «В этой связи мы ожидаем, что в динамике цен на золото произойдет некая пауза. В этом году наблюдался ряд резких движений, и инвесторы не хотят обжечься на покупке золота до конца года», – говорит аналитик.

Мы считаем, что все самое интересное на российском фондовом рынке в этом году мы уже увидели. В данный момент индекс развивающихся рынков EEM от MSCI сорвался вниз с годового повышательного тренда, поэтому российские акции находятся под давлением. Вероятно, восходящий тренд на развивающихся фондовых рынках в 2017 году продолжится, но он будет более пологим, чем в 2016 году.

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