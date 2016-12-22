ГК Forex Club: Нефть развернулась и будет падать

Товарно-сырьевой рынок

В среду министр энергетики России Новак заявил, что между нефтедобытчиками должно быть доверие – только в таких условиях можно достигнуть результатов в ограничении объемов добычи нефти. Причем звучал он довольно оптимистично, что тоже подогревает интерес к углеводороду на рынке.

Однако пока мы не дождемся первых данных по январской добыче, мы не сможем с уверенностью сказать, насколько «честны» представители ОПЕК. А, значит, сейчас рынок будет ориентироваться исключительно на данные по коммерческим запасам США и отчет от Baker Hughes.

После данных от Американского института нефти (API) рынок поверил, что сокращение коммерческих запасов продолжается. Поэтому опубликованные в среду данные от Минэнерго стали громом среди ясного неба. Показатель вырос на 2,256 млн, показав максимальный за последние 5 неделю прирост. И мы об этом предупреждали.

Brent уже развернулась вниз, пробив 56,00 долл./барр и двигаясь вниз. Не исключено, что и в четверг движение продолжится на ожиданиях новой порции негативных данных от Baker Hughes. Следующей целью на пути вниз может стать отметка 54,40.

Валютный рынок

AUD/USD долгое время падала под давлением сильного доллара и страхов по поводу Китая. Приход Трампа сулит угрозу для торговли КНР с США, так как были разговоры о повышении пошлин на 45% для защиты американских интересов. Насколько эти угрозы реальны, нам предстоит узнать только после 20 января (инаугурация Трампа), однако тот факт, что страхи уже полностью заложены в цену стоит учесть. Это создает условия для коррекции AUD/USD даже на технических факторах. Однако есть и фундамент – Резервный Банк Австралии дал понять своим недавним выступлением, что понижать в ближайшее время ставку не намерен. А это значит, что у пары есть все шансы добраться до отметки 0,7330.

USD/RUB не успела в среду полностью отыграть резкий разворот котировок Brent. Рост коммерческих запасов нефти в подземных хранилищах США удивил и разочаровал сырьевые рынки, поддержав умеренные продажи российского рубля. Так как все это время фактором поддержки выступал и спрос экспортеров на российскую валюту в рамках налогового периода, неудивительно достижение парой USD/RUB 5-дневного минимума.

Однако именно в этой точке мы ждем разворота пары вверх, о котором говорили в начале недели. Теперь на рынке созданы все условия, чтобы пара начала расти. Во-первых, Brent вступила в режим распродаж. Во-вторых, спрос на рубль со стороны экспортеров постепенно падает. В результате, пара готова пойти вверх с целью на 61,70 и далее на 62,40.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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