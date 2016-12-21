УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

В среду, 21 декабря, российский фондовый рынок консолидируется в боковике 2224-2230 пунктов по индексу ММВБ, несмотря на то, что нефть продолжает планомерно двигаться к уровням июля 2015 года ($55 за баррель Brent по споту). Инвесторы оптимистично настроены в отношении сырьевого рынка, они не сомневаются в соблюдении договоренностей стран ОПЕК и не-ОПЕК с нового года и даже некоторые аналитики ожидают возникновения дефицита на рынке нефти в 1 полугодии 2017. Статистика API отразила снижение запасов нефти в США на 4,1 млн баррелей за прошлую неделю, что уже объясняет растущий тренд в Brent. Стоит отметить, что сокращение резервов нефти в декабре – это сезонный фактор (в 2015 году по данным Минэнерго запасы снижались 2 недели декабря из четырех в среднем на 4,7 млн баррелей в неделю). При этом более важным нам представляется отчет Минэнерго США, из которого станет ясно, стабильна ли динамика роста добычи в стране, которую мы увидели в предыдущей публикации.

Активность на российском рынке с приближением рождественских праздников уже заметно снизилась: инвесторы фиксируют прибыль и ребалансируют портфели. Из растущих историй сегодня и вчера можно отметить акции ритейлера О’кей (+5,5%) – на слухах, что основные акционеры розничной сети ищут на нее покупателя. В качестве основных претендентов еще ранее обсуждался ритейлер Лента, однако пока официальных комментариев ни со стороны потенциального покупателя, ни продавца на этот счет не поступало.

Подрастают акции Сбербанка: префы (+1,6%) и обычка (+0,6%). Глава банка, Герман Греф, сегодня давал большое интервью телеканалу «Россия 24», в котором в очередной раз описал свои планы по оптимизации сети отделений, внедрению новых ИТ-технологий и ожидания по улучшению финансовых результатов иностранных активов (которые в консолидированной отчетности снижают совокупный показатель ROE, т.к. в России он существенно выше).

Среди аутсайдеров сегодня Сургутнефтегаз преф (-1,8%), на который негативно влияет укрепление рубля (уже до уровня 61 руб./$), поскольку снижает вероятность выплаты дивидендов за 2016 год до минимально установленной отметки в дивидендной политике.

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